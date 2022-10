25 ott 2022 15:14

I VELENI DI FERRONI – QUANTI “BLA BLA BLA” SPRECATI IN UN INESISTENTE DIBATTITO SU “IL” E “LA” PRESIDENTE PER RIFERIRSI A GIORGIA MELONI. PER LA COSTITUZIONE IL PRESIDENTE È SEMPRE MASCHILE, PERCHÉ È IL RUOLO CHE CONTA, INDIPENDENTEMENTE DAL SESSO, ALLA FACCIA DI ASTERISCHI VARI – NESSUN LINGUISTA O NESSUNA FEMMINISTA HA AVUTO LA BONTÀ, O MEGLIO IL BUONGUSTO, DI APRIRE IL SACRO TESTO DELLA REPUBBLICA…