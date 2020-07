I VELENI DI FERRONI – ROBERTO PINZA, L’UOMO CHE NEI GOVERNI PRODI E D’ALEMA SI OCCUPAVA DI BANCHE, È ANCORA PRESENTE SULLA SCENA! – A BETTOLA C’È UN ALBERGO CHE ASPETTA BERSANI: L’AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SEMBRA SCRITTO APPOSTA PER LUI – LA SCRIVANIA DI GIO PONTI PER BNL ALL’ASTA E IL CINEPORTO CON RIONDINO A TARANTO

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

A Bettola c’è un albergo che aspetta Bersani

Chissà, forse Pier Luigi Bersani può decidere di chiudere la sua carriera diventando un imprenditore: per uno che ha vissuto fin da piccolo, politicamente, tra la falce e il martello, rappresenterebbe un bel salto nel vuoto.

Fatto sta che in quel di Bettola, la località del piacentino che ha dato i natali a Bersani, c’è un avviso di vendita immobiliare che sembra scritto apposta per lui: entro il 24 luglio si può inviare un’offerta per acquistare la storica Residenza ex Albergo Grande, composta da 30 vani, situata nella piazza intitolata a Cristoforo Colombo.

Il valore di stima è di 700 mila euro, e l’offertCa non dovrà essere inferiore a 525 mila euro: per Bersani potrebbe trattarsi di un’occasione straordinaria, per rilanciare la struttura e dare fiducia al comparto del turismo.

Certo, nel nome del movimento attivista Black Lives Matter, Pier Luigi dovrebbe per prima cosa far cambiare dall’amministrazione comunale il nome della piazza, visto che le statue dedicate allo scopritore dell’America sono state decapitate, nei lontani Stati Uniti. Roba da rimpiangere la vecchia Unione Sovietica.

L’ex assessore Milano scrive per Rizzoli

RAFFAELA MILANO I FIGLI DEI NEMICI

Dal 2001 al 2008 ha ricoperto il ruolo di assessore alle politiche sociali del Comune di Roma. Oggi Raffaela Milano ha scritto per Rizzoli, in qualità di coordinatrice di Save the Children, un libro dedicato a Eglantyne Jebb, rivoluzionaria giovane insegnante inglese che nel 1919 fondò l’istituzione dedicata al mondo dei più piccoli. Il titolo del volume? “I figli dei nemici”.

Pinza? Si occupa sempre di banche

Era l’uomo che nei governi della prima repubblica si occupava delle banche. Competentissimo, Roberto Pinza, classe 1941, è stato sottosegretario al ministero del Tesoro nei governi di Romano Prodi e Massimo D’Alema.

Anche ora, nel 2020, è presente sulla scena, in qualità di numero uno della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, per celebrare Dante Alighieri nei settecento anni dalla sua morte. Proprio a a Forlì si terrà una grande mostra: luogo fortemente simbolico, perchè in quelle terre l'autore della Divina Commedia trascorse alcuni anni del suo esilio.

Forlì inoltre si colloca lungo l'itinerario tra Firenze, sua città natale, e Ravenna, dove è sepolto: dunque, eleggendola a sede della mostra verranno onorate tutte le tappe della biografia di Dante, simbolicamente abbracciando il territorio tosco-romagnolo.

E per questa iniziativa le Gallerie degli Uffizi metteranno a disposizione, oltre agli storici dell'arte, alcune delle loro opere legate a Dante e ai suoi tempi.

Partner del progetto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì. Con Pinza, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, i sindaci di Firenze e di Forlì, Dario Nardella e Gianluca Zattini. Evviva.

Gio Ponti, la scrivania per Bnl all’asta da Finarte

E’ in programma un’asta targata Finarte, a Milano, il prossimo 22 luglio, dedicata al design ed alle arti decorative. Tra i tanti lotti proposti, nel catalogo al numero 35 ecco una scrivania di Gio Ponti, “disegnata per la Banca Nazionale del Lavoro”, degli anni cinquanta del secolo scorso. Base d’asta del mobile, 2.200 euro. Che ne pensa il presidente di Bnl Luigi Abete? E il country manager per l'Italia del gruppo Bnp Paribas e amministratore delegato di Bnl Andrea Munari? Chi alzerà una mano all’asta?

Taranto, un cineporto con Michele Riondino

L’Ilva? Meglio un cineporto. E così a Taranto ecco la nuova struttura, “benedetta” dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e con direttore artistico Michele Riondino. "Mi auguro che tutto questo lavoro renda felici i tarantini, innanzitutto perché se lo meritano dopo tanta sofferenza e poi perché la loro felicità, quella possibile, potrebbe avere un effetto straordinario su tutto il nostro paese e soprattutto sulla nostra regione", ha detto Emiliano.

Il cineporto tarantino è inserito all'interno di un contenitore denominato "Spazioporto", che sarà il cuore logistico delle attività della Fondazione Afc, tra eventi culturali in programma tutto l'anno, attività legate al mondo cinematografico, teatrale e musicale. E realizzato in parte con il patrocinio e il supporto economico di Apulia Film Commission.

