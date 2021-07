POVERO SALVINI: COSTRETTO A INGOIARE PURE IL ROSPO DELLA CONSULENZA DELLA FORNERO – LA NOMINA DELL’EX MINISTRO PER IL LAVORO NELLA COMMISSIONE DEL GOVERNO SULLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SEMBRA FATTA APPOSTA PER FAR VENIRE L’ORTICARIA AL LEADER DELLA LEGA. CHE SUBITO TWITTA: “LA LEGA NON CI STA, LA SIGNORA HA GIÀ FATTO TROPPI DANNI”. IL CARROCCIO PRESENTERÀ UN’INTERROGAZIONE. BASTERÀ PER FAR FUORI LA REDIVIVA ELSA?