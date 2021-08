I VELENI DI FERRONI - NON FATE VEDERE AL MINISTRO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ROBERTO CINGOLANI I VECCHI BUS DELL’ATAC, COMPRATI PIÙ DI VENT’ANNI FA, CHE CONTINUANO A MARCIARE IMPERTERRITI IN QUESTI GIORNI DI AGOSTO MA CON TARGHE NUOVO DI ZECCA - CHI È QUEL PARLAMENTARE PD CHE NON SOPPORTA CORRADINO MINEO E SEGNALA AI COLLEGHI TUTTE LE APPARIZIONI IN VIDEO DEL GIORNALISTA-FILOSOFO GIÀ SENATORE PER LA SINISTRA?

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

ignazio visco

CON VISCO LA BANCA D’ITALIA RESTAURA VILLA HUFFER

È un gioiello nascosto nel centro di Roma, Villa Huffer, edificato alla fine dell’Ottocento da un imprenditore tedesco diventato ricco importando sigari cubani.

L’immobile è di proprietà della Banca d’Italia guidata da Ignazio Visco, e nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 agosto è stata pubblicata l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di restauro e riqualificazione funzionale del lussuoso complesso immobiliare.

VILLA HUFFER

La società vincitrice è Edilcostruzioni Group di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, per un contratto del valore di 6,885 milioni di euro. Un’azienda proveniente dall’Abruzzo, un fatto che permette di evocare la passione del pescarese Gabriele d’Annunzio per questa villa di via Nazionale.

VILLA HUFFER

Il salone delle feste, in particolare, è stato più volte oggetto degli articoli giornalistici del Vate grazie agli intrattenimenti danzanti offerti dalla moglie del proprietario, Costanza Grabau, alla nobiltà romana, negli anni della Belle Époque.

***

GORI, A BERGAMO 5 ANNI PER UN PROGETTO

GIORGIO GORI

Sono passati cinque anni da quando Giorgio Gori, come sindaco di Bergamo, ha lanciato il progetto “Gamec nel palazzetto dello sport”. Dove l’acronimo indica la galleria d’arte moderna e contemporanea della città lombarda, che cerca da tempo immemorabile nuovo spazi adatti alle esigenze di un’istituzione culturale che deve essere proiettata nel futuro.

atac

Dal 2016 tanta acqua è passata sotto i ponti, e solo pochi giorni fa è apparso il bando di gara del comune di Bergamo intitolato “servizi ingegneria e architettura redazione progetto”, dedicato al Gamec, per un importo previsto di 857 mila euro.

assembramenti sugli autobus a roma 5

L’idea è ambiziosa: le tribune lasceranno spazio a un grande ambiente espositivo che sfrutterà l’altezza del campo da gioco. La superficie complessiva raggiungerà i 6 mila metri quadrati, includendo anche un ristorante, un bar, un bookshop e tutti i servizi funzionali a una galleria d’arte.

bus roma fiamme 16

Uno scalone centrale consentirà l’accesso al primo e al secondo livello del museo fino a raggiungere la terrazza panoramica che regalerà una inedita prospettiva su Bergamo. Prima di iniziare il cantiere, però, bisognerà aspettare l’inaugurazione del nuovo Palasport, e quindi come minimo passerà un altro anno...

roberto cingolani 3

***

CINGOLANI E I BUS RITARGATI DELLA RAGGI

Il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani vuole obbligare le amministrazioni pubbliche ad aumentare le quote di autobus “green”, arrivando a contare il 65% della flotta “pulita”. Una bella scommessa, per quello che è stato definito da Beppe Grillo come “il supremo”.

VIRGINIA RAGGI

E che impone ai sindaci, a cominciare da Virginia Raggi, una tabella di marcia forzata per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di rinnovamento del parco dei mezzi pubblici. Importante però è che nessuno faccia vedere a Cingolani i vecchi bus dell’Atac, comprati vent’anni fa, che continuano a marciare imperterriti in questi giorni di agosto ma con targhe nuove di zecca, tanto che alcuni credono siano appeni usciti dalla fabbrica...

***

L’INVASIONE DEI MINEO

corradino mineo contestato

Corradino Mineo non lo sa, ma c’è un parlamentare del Pd che non lo sopporta, arrivando al punto di segnalare ad alcuni colleghi tutte le apparizioni in video del giornalista-filosofo nato nel Trapanese 71 anni fa. Ex direttore di tg Rai e già senatore per la sinistra, Mineo è oggetto delle attenzioni degne di uno stalker televisivo da parte di un suo “compagno”, politicamente parlando.

E così ecco solo alcuni degli ultimi messaggi: “Guarda su Mediaset, Retequattro, Corradino sta concionando”. La mattina dopo, altra segnalazione: “Sintonizzati su Rai3, ora sta lì”. A dirla tutta, pure Mineo offre il fianco a chi non lo ama, facendo il prezzemolino sulle reti televisive pubbliche e private più importanti pure nei giorni dedicati alle vacanze.

roma ragazzi che viaggiano a scrocco sul bus

Ma guai a dire all’eletto nel Pd che “almeno su La7 la tua bestia nera non ci va, dovresti essere contento”. Arriva subito una risposta: “Ma li non ci può andare! Su quella rete c’è la moglie di Mineo, Adriana Bellini, che conduce il telegiornale”. Ma quanto si vogliono bene, tra compagni...

CORRADINO MINEO