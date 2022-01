I VELENI DI FERRONI - SPIFFERI DAL COLLE. C’È CHI SOSTIENE CHE TRA I GRAZIATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA CI SAREBBERO ANCHE DEI NO-VAX. POSSIBILE? - LE ESPONENTI DELL’ARISTOCRAZIA E DEL BEL MONDO ROMANO PERCORRONO IL CENTRO STORICO A CACCIA DI VOTI PER AIUTARE SIMONETTA MATONE, CANDIDATA PER IL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI POLITICHE SUPPLETIVE NEL COLLEGIO CHE FU DI GUALTIERI

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

simonetta matone

LE SIGNORE ROMANE CERCANO VOTI PER MATONE

Le esponenti dell’aristocrazia e del bel mondo romano percorrono il centro storico a caccia di voti per aiutare Simonetta Matone, candidata per il centrodestra alle elezioni politiche suppletive nel primo collegio.

Per conquistare il seggio liberato dal neo sindaco della capitale Roberto Gualtieri, Matone ha sguinzagliato un gran numero di signore consegnando a ognuna un “viario”, ovvero il caro, vecchio, stradario, in vista dell’appuntamento elettorale del 16 gennaio: tra incontri e telefonate, il team si è scatenato anche durante le festività, ricordando ad amici e conoscenti di andare a votare.

NICOLA ZINGARETTI FA LA TERZA DOSE

Perché il pericolo numero uno, per l’ex magistrato, è l’astensionismo: i votanti del collegio sono 160 mila. Obiettivo, conquistare le zone interessate, palmo a palmo.

***

APERTURA SCUOLE, ZINGARETTI SEGUE MONTINO

La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti ha deciso di posticipare l’apertura delle scuole al 10 gennaio. Nel Pd c’è chi afferma che “Nicola ha seguito la linea di Esterino Montino, che autonomamente aveva già programmato, a Fiumicino, di aprire gli istituti proprio quel giorno”. Magari sarà proprio lui il candidato a succedere a Zingaretti, da parte del Pd, alle prossime elezioni regionali...

carlo fuortes

***

FUORTES CERCA INGEGNERI PER VIA TEULADA

Un bel bando di gara per via Teulada: la Rai di Carlo Fuortes scommette sulla storica sede romana degli studi televisivi, ricercando “servizi di ingegneria e architettura relativi al centro di produzione”. In palio quasi 700 mila euro, per progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori: si prevedono grandi cantieri.

***

LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME

MA IL COLLE HA GRAZIATO ANCHE DEI NO-VAX?

Spifferi dal Colle. C’è chi sostiene che tra i graziati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sarebbero anche dei no-vax. Possibile?

***

PANCALLI ELOGIA LE FIAMME GIALLE

Luca Pancalli festeggia l’ingresso degli atleti paralimpici nei corpi di polizia. “Con grande emozione e soddisfazione ho appreso la notizia della pubblicazione da parte della Guardia di Finanza del bando che consentirà a diversi atleti paralimpici di entrare a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle.

luca pancalli

È il primo tassello di un percorso che consentirà da subito l'ingresso degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato. Si tratta di una svolta epocale per lo sport paralimpico italiano e per la nostra società, resa possibile grazie alla riforma”.

Il presidente del Comitato Paralimpico Italiano sottolinea che “per il raggiungimento di questo traguardo hanno lavorato per lungo tempo tantissimi rappresentanti delle istituzioni ai quali voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento.

simonetta matone 1

Un ringraziamento che nello specifico va anche al Comandante Generale della Guardia di Finanza e a tutti coloro che si sono adoperati per la stesura di questo importante provvedimento. Nei prossimi mesi verranno pubblicati i bandi degli altri Corpi. Un'altra barriera viene dunque abbattuta.

A beneficiarne non saranno solo tante ragazze e tanti ragazzi con disabilità del nostro Paese, che potranno investire nei propri sogni e nella propria passione per lo sport, ma anche l'intera società che in questo modo investe nei principi di inclusione e di pari opportunità".

discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5 luca pancalli 14 simonetta matone