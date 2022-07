11 lug 2022 10:03

VELENI A WESTMINSTER – RISHI SUNAK, EX CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE E CANDIDATO NUMERO UNO A SOSTITUIRE BORIS JOHNSON, È FINITO NEL MIRINO DEGLI AVVERSARI PER UNA PRESUNTA COLLABORAZIONE CON DOMINIC CUMMINGS – L’EX RASPUTIN DI BORIS JOHNSON È APPARSO STRANAMENTE ATTIVO NELLE ULTIME ORE A FAVORE DELL’INDIANO, E HA PRESO DI MIRA I SUOI AVVERSARI (IN PARTICOLARE LIZ TRUSS). CHE C’È DIETRO? NON È CHE DOMINIC HA AVUTO UN RUOLO ANCHE NELLE DIMISSIONI DI BORIS?