UNA VENDETTA DEL CAZZO? – DA CHI ARRIVANO LE FOTO DELLA SCAPPATELLA DEL NUMERO UNO DELLA SANITÀ MATT HANCOCK (COCK IN INGLESE VUOL DIRE CAZZO)? SARÀ MICA UNA VENDETTA DELL'EX RASPUTIN DI BORIS JOHNSON, DOMINIC CUMMINGS? LO SCANDALO FA TREMARE IL GOVERNO DI BORIS JOHNSON – IL MINISTRO, SPOSATO DA 15 ANNI E PADRE DI 3 FIGLI, RIPRESO DA UNA VIDEOCAMERA NEI CORRIDOI DEL DICASTERO MENTRE BACIA LA CONSULENTE CHE FECE ASSUMERE. I LABURISTI: “SE NE VADA” – LUI CHIEDE SCUSA…

Il bacio proibito dell' uomo politico colto in flagrante e sbattuto in prima pagina ha distrutto molte carriere.

Anche per Matt Hancock, il già traballante ministro britannico della Salute, le foto che lo ritraggono in atteggiamento compromettente con una donna che non è sua moglie rappresentano ben più di mero gossip. È accusato di conflitto di interessi e violazione delle norme sul Covid, lui che da mesi chiede al Paese di rispettare il lockdown: la presunta amante ha un lavoro di consulenza al ministero pagato con i soldi pubblici, e l' abbraccio appassionato non è certo rispettoso del distanziamento sociale. Il Labour ne chiede le dimissioni, tanto più che Hancock è già stato accusato di essere incompetente nella gestione della crisi e poco trasparente nell' assegnazione di contratti del suo dicastero.

Le inequivocabili foto pubblicate in esclusiva dal tabloid «Sun» mostrano Hancock, 42 anni, sposato da 15 e padre di tre figli, mentre abbraccia e bacia la sua consulente, Gina Coladangelo. Sono fotogrammi di un filmato delle telecamere di sorveglianza del ministero passati da chissà quale «gola profonda», e risalgono al 6 maggio, quando nel Paese vigeva ancora il divieto di contatti extrafamiliari al chiuso e il governo raccomandava due metri di distanza negli uffici. Coladangelo, sposata con il fondatore di una nota catena di negozi, tre figli, è direttore e azionista di una società di lobbying. Dal settembre scorso è direttore non esecutivo del ministero della Salute, 15.000 sterline l' anno per circa 15 giorni di lavoro in tutto, secondo i media inglesi. Lei e il ministro si conoscono dai tempi dell' università ad Oxford.

«Ho deluso le persone e chiedo scusa», ha detto Hancock in una dichiarazione nel primo pomeriggio, quando il Mattgate ormai impazzava. Il ministro ha ammesso di aver violato le linee guida sul distanziamento ma si è detto determinato a continuare a impegnarsi contro la pandemia. Per ora Boris Johnson lo difende. Il primo ministro, che con tre matrimoni e un numero imprecisato di figli a suo carico di scandali extra-coniugali se ne intende, accetta le scuse e «considera chiusa la questione», ha fatto sapere Downing Street.

Ma per quanto ancora? Secondo il Labour, la posizione di Hancock è «insostenibile» dato il «palese conflitto di interessi» e «l' abuso di potere». I Liberal Democratici lo accusano di «totale ipocrisia», peccato che da queste parti è più grave di una scappatella sentimentale. «Non si governa il Paese con due pesi e due misure», ha detto il segretario Ed Davey.

È questo che impedisce ad Hancock, e al partito, di trattare la vicenda come un semplice fatto privato: l' accusa di ipocrisia, e quella di aver messo l' amante sul libro paga del contribuente.

Per un governo tacciato di clientelismo, lo scandalo rinforza l' idea che i Tory gestiscano la cosa pubblica facendo favori ad amici ricchi e potenti conosciuti nelle scuole di élite. E rischia di minare ulteriormente il rispetto delle regole da parte di cittadini stufi delle restrizioni.

Nelle settimane scorse Hancock era già stato al centro di polemiche. L' ex braccio destro del premier, Dominic Cummings, aveva pubblicato una serie di messaggi WhatsApp con Johnson in cui il primo ministro definiva il suo ministro «completamente incapace».

