VENGHINO SIGNORI VENGHINO: DA DOMANI SI PARTE CON LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - PER OTTENERE IL CODICE DA PRESENTARE IN CASSA A OGNI PAGAMENTO E PARTECIPARE ALLE ESTRAZIONI CI SI DEVE REGISTRARE ONLINE. POI SI DOVRÀ PRESENTARE IL CODICE A OGNI PAGAMENTO CON CARTE E BANCOMAT – CI SARANNO RICCHI PREMI E COTILLONS. CONTE ORMAI È MEJO DI MASTROTA!

Da www.leggo.it

CONTE MASTROTA 1

Lotteria degli scontrini, procedure al via da domani 1 dicembre: ecco come fare. Da martedì infatti sarà possibile registrarsi per ottenere il 'codice lotteria' da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni: il codice lotteria include un codice alfanumerico e un codice a barre, abbinato al codice fiscale.

lotteria degli scontrini

Per ottenere il codice bisognerà registrarsi (da domani) al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell'apposito codice nella sezione 'partecipa ora'. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l'estrazione annuale.

