27 ott 2022 16:50

VENI, VIDI, VICE! – SI STA COMPLETANDO IL QUADRO DEI VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI, ALMENO PER QUANTO RIGUARDA IL MEF. COME VICE DI GIORGETTI ARRIVERÀ MAURIZIO LEO, RESPONSABILE ECONOMICO DI FRATELLI D’ITALIA. SOTTOSEGRETARI SARANNO MAURIZIO CASASCO, DI FORZA ITALIA, E IL LEGHISTA FEDERICO FRENI – INTANTO GIORGETTI HA SCELTO COME STEFANO VARONE COME CAPO DI GABINETTO