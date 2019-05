I VENTI DI CRISI SOFFIANO FINO AL QUIRINALE - FITTA SERIE DI TELEFONATE ED ANCHE QUALCHE INCONTRO RISERVATO DI MATTARELLA CON I RESPONSABILI DI TUTTI I PARTITI. IL PRESIDENTE VUOLE UN GOVERNO PIENAMENTE IN CARICA PER FARE LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2020 - INSOMMA, SE SALTA TUTTO E SI VA A VOTARE LO SI FARÀ IN DATE CHE PERMETTANO TECNICAMENTE DI AVERE UN GOVERNO PRONTO PER SETTEMBRE/OTTOBRE PROSSIMI

sergio mattarella luigi di maio

DAGONEWS

I venti di crisi soffiano fino al Quirinale. Nei palazzi del potere romano si dice che il Presidente Mattarella sia attivissimo in questi giorni. Se la crisi di governo arriverà - come è sempre più probabile - non si vuole far trovare sorpreso né vuole vista la situazione economica e politica anche internazionale in primis il caos libico perdere tre mesi come nella primavera dello scorso anno.

Salvini e Mattarella

Allora si racconta di una fitta serie di telefonate ed anche qualche incontro riservato con tutti i responsabili dei partiti e movimenti presenti in Parlamento. Quello che è certo è che il Presidente vorrà comunque un governo pienamente in carica per fare la Legge di Stabilità per il 2020 , un governo che sia espressione di questa Legislatura o se non sarà possibile - ed è questa la grande novità - della nuova. Insomma, se salta tutto e si va a votare lo si farà in date che permettano tecnicamente di avere un governo pronto per settembre/ottobre prossimi.

MOAVERO DI MAIO SALVINI CONTE MATTARELLA