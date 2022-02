COME LE RIDUCIAMO LE BOLLETTE? - VIA AL POTENZIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI GAS NAZIONALE E ACCELERAZIONE SUL FOTOVOLTAICO (PANNELLI SOLARI), BLINDATO DA CORSIE VELOCI PER LE AUTORIZZAZIONI E MISURE ANTI-CONTENZIOSO - SOSTEGNI PER CHI PUNTERÀ SULL'AUTOGENERAZIONE DI ENERGIA GREEN. PER LE FAMIGLIE È CONFERMATO ANCHE PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO IL TAGLIO DEGLI ONERI DI SISTEMA DA AFFIANCARE A BONUS SOCIALI LUCE E GAS RAFFORZATI PER LE FAMIGLIE PIÙ FRAGILI…