SALUTAME IL CENTRODESTRA! - L'AFFOSSAMENTO DELLA CASELLATI È LA FINE DELL'ILLUSIONE DI UNA COALIZIONE UNITA: SALVINI, MELONI E FORZA ITALIA NON SONO NÉ COMPATTI NÉ AUTOSUFFICIENTI, COME INVECE HANNO VOLUTO FAR CREDERE FINORA - IL "CAPITONE" NON SI È MOSTRATO CAPACE DI DIALOGARE CON IL CENTROSINISTRA HA SPUTTANATO L'OCCASIONE DI MOSTRARSI LEADER…