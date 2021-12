UNA VERA TESTA DI KURZ - L'EX CANCELLIERE AUSTRIACO SEBASTIAN KURZ FARÀ IL "GLOBAL STRATEGIST" PER PETER THIEL, COFONDATORE DI PAYPAL, EX CONSIGLIERE DI TRUMP, SOSTENITORE DELL'ULTRADESTRA AMERICANA - UN TRIPLO CARPIATO PER KURZ, CHE SI E’ DOVUTO DIMETTERE SULL'ONDA DELLO SCANDALO DI SONDAGGI E DI ARTICOLI AGIOGRAFICI FINANZIATI CON SOLDI PUBBLICI: E’ PASSATO DAL FARE IL SOVRANISTA A LAVORARE PER UNO CHE PROCLAMAVA DI VOLER “ERODERE LO STATO”

Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

sebastian kurz va alla palantir

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz farà il"Global Strategist" per uno dei personaggi più discussi della Silicon Valley. L'ex leader dei Popolari si trasferirà in California per mettersi al servizio di Peter Thiel, cofondatore di Paypal, ex consigliere di Trump, sostenitore dell'ultradestra americana e "tecno- libertario". Quando fondò il sistema di pagamenti online PayPal, Thiel sostenne che era anche per provare ad "erodere lo Stato". Kurz si era dovuto dimettere a ottobre da cancelliere sull'onda dello scandalo di sondaggi e di articoli agiografici finanziati con soldi pubblici.

peter thiel 2

È sotto processo per corruzione e abuso d'ufficio. Considerato l'enfant prodige dei conservatori europei dopo aver salvato i popolari austriaci dal tramonto e averli riportati oltre il 30%, l'ex ministro degli Esteri si era fatto fotografare per la prima volta con Thiel a margine della Conferenza di Monaco del 2017, dicendosi "grato" di aver conosciuto l'investitore tra i primi a intuire il potenziale di Facebook. Thiel è nato a Francoforte ed emigrato da bambino negli Usa.

sebastian kurz

Tra le sue miriadi di imprese c'è Palantir, assurta alle cronache per i software di sorveglianza forniti ad alcuni governi, tra cui quello americano, e il progetto di una mega città galleggiante. Anche l'investitore della Silicon Valley ha fatto spesso parlare di sé: per i convegni con Trump in cui se la prendeva con presunte "élite globaliste". Uno dei suoi biografi, Max Chafkin, sostiene che è «responsabile di un'ideologia che ha contribuito a definire la Silicon Valley: l'idea che il progresso tecnologico debba essere perseguito incessantemente a ogni costo - anche a quello di procurare danni alla società».

peter thiel 1

Appassionato di fantascienza e campione di scacchi, Thiel ha un patrimonio di 2,7 miliardi di euro. In anni recenti ha fatto coming out . Ma quando un sito di gossip, Gawker, insinuò nel 2007 che fosse omosessuale, Thiel armò un esercito di avvocati per finanziare tutti i processi in corso contro il portale di informazione. E pagò gli avvocati a Hulk Hogan, l'ex campione di wrestling del quale Gawker aveva pubblicato video "hot". Il sito fu costretto a un indennizzo di 110 milioni di dollari, e fallì. Thiel si vantò di aver compiuto un gesto "filantropico" facendo sparire un sito di informazione.

sebastian kurz 1