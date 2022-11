UN PIRELLONE TUTTO PER ME – LETIZIA MORATTI ANNUNCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE REGIONALI IN LOMBARDIA CON L’APPOGGIO DEL TERZO POLO. E CALENDA PROPONE IL TICKET DI “MESTIZIA” CON COTTARELLI, IL CANDIDATO “ZOPPO” DI LETTA – IL PD, CON IL SOLITO SPIRITO MASOCHISTA, REPLICA: “NON CI FAREMO IMPORRE NIENTE”. E PROPONE LE PRIMARIE – MA A SINISTRA HANNO CAPITO CHE SE SALVINI PERDE LA LOMBARDIA È FINITO? HANNO PROPRIO DECISO DI TENERE IN VITA IL CAPITONE?