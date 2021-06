1 giu 2021 15:00

IL VERO MIRACOLO DI DRAGHI SAREBBE FAR INGOIARE IL PILLOLONE DEGLI EUROBOND AI FALCHI UE - QUANDO HA BUTTATO SUL TAVOLO IL TEMA DEL DEBITO COMUNE, SUPER MARIO NON È STATO SPERNACCHIATO DAI PAESI FRUGALI COME ACCADEVA COL SUO PREDECESSORE CONTE: L'ARMA DELL'ITALIA PER CONVINCERE GLI SCETTICI È DIMOSTRARE DI NON BUTTARE NEL CESSO I SOLDI DEL RECOVERY FUND E...