10 ago 2022 18:55

LA VERSIONE DI MUGHINI – LE FOTO DEI QUATTRO BELLISSIMI BAMBINETTI PALESTINESI UCCISI NELL’ATTACCO ISRAELIANO A GAZA, CHE POGBA HA OFFERTO ALLA COMMOZIONE DI TUTTO IL MONDO, SONO STRAZIANTI. CERTO CHE LA SITUAZIONE DI GAZA È DISPERATA, LO SAREBBE DI MENO SE CHI LA GOVERNA SPENDESSE NON IN ARMI I SOLDI CHE RICEVE DA TUTTO IL MONDO. GOVERNATA CON ALTRI CRITERI E NON PIÙ VOTATA ALLA DISTRUZIONE DI ISRAELE, GAZA POTREBBE DIVENTARE TUTT’ALTRO SITO CHE QUELLO DELLA DISPERAZIONE. STA A LORO SCEGLIERE QUELLA PISTA, IL NON OFFRIRSI OGNI VOLTA ALL’INEVITABILE E FURIBONDA RAPPRESAGLIA ISRAELIANA…