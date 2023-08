LA VERSIONE DI MUGHINI – MARCELLO DE ANGELIS HA DETTO QUELLO CHE PENSA. E' NEL SUO PIENO DIRITTO. CHI DI NOI SAREBBE FELICE SE DEI CONDANNATI ESPIASSERO UNA COLPA CHE NON HANNO COMMESSO? - GIUSVA FIORAVANTI E FRANCESCA MAMBRO HANNO AMMESSO TUTTE LE PORCHERIE DA LORO COMPIUTE. NE HANNO PAGATO PIÙ O MENO VENT'ANNI DI CELLA CIASCUNO. HANNO SEMPRE NEGATO UN GESTO CHE CON QUELLA LORO FOLLIA AVEVA POCO A CHE VEDERE. UN ARGOMENTO AI NOSTRI OCCHI NON DA POCO…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, non vorrei approfittare delle nostra amicizia nel mormorare alcune righe a difesa dell'innocenza di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro quanto alla loro presunta corresponsabilità nell'avere acceso la bomba di Bologna che alla mattina del 2 agosto 1980 mandò in briciole la sala d'aspetto della stazione di Bologna dove la gran parte di noi nella sua vita ha sostato per ore.

Bada bene, non intendo pontificare sull'argomento dato che su quell'episodio ne so poco di prima mano.

Dei tanti libri pubblicati e delle migliaia e migliaia di pagine processuali conosco in tutto un paio di libri, innanzitutto quello di un eccellente giornalista del Manifesto, Andrea Colombo, uno straconvinto dell'innocenza di Giusva e Francesca.

Si sbaglia? E' possibile. Com'è possibile che mi sbagli io, che pure confido sull'esperienza umana di prima mano che ho dei due (che sono miei amici e che in agosto verranno a cena a casa mia), ai quali mi indirizzò il pittore e collezionista del futurismo e mio amico Pablo Echaurren.

Come pure è possibile che si sbagli il vertice del Partito radicale, il quale è a sua volta da tempo convinto di tale innocenza tanto che li ospita nella sua sede di via Torre Argentina e paga loro uno stipendio mensile a che lavorino a un progetto che ha per titolo "Nessuno tocchi Caino", un meritorio progetto contro la pena di morte.

Come pure è possibile che ci sbagliassimo quanti di noi diedero vita molti anni fa all'Associazione "E se fossero innocenti?", associazione di cui facevano parte tipini quali Rossanda Rossanda e Furio Colombo.

Possibile. Possibile dunque che si sbagli, e si sbagli pesantemente, l'ex "nero" Marcello De Angelis il quale sostiene non solo che i due sono innocenti ma che tutti lo sanno e fanno finta di niente. Mi pare comunque abbia ragione il mio vecchio amico Paolo Guzzanti nell'avere scritto che se De Angelis ha delle prove in proposito le tiri fuori.

Non approvo invece le maledizioni inviate contro De Angelis, l'invito a ritirare quello che ha detto e a seppellirsi sotto terra. Ha detto quello che pensa. E' nel suo pieno diritto. Chi di noi sarebbe felice se dei condannati espiassero una colpa che non hanno commesso?

Giusva e Francesca hanno ammesso tutte le porcherie da loro compiute e che erano perfettamente consone alla follia ideologica dei loro vent'anni. Ne hanno pagato ciascuno dei due più o meno vent'anni di cella. Hanno sempre negato un gesto che con quella loro follia aveva poco a che vedere.

Un argomento ai nostri occhi non da poco. Che c'entra con tutto questo "il revisionismo" denunciato a grandi caratteri sulla prima pagina della Repubblica?

Stiamo solo parlando di un'altra verità possibile rispetto a quelle acclarate dalle sentenze dei giudici di Bologna. E' successo tante volte nella storia degli uomini, e tanto più quando ci sono di mezzo le avversioni ideologiche contrapposte le più forsennate. Tante volte.

