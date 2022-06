LA VERSIONE DI MUGHINI - POSSIBILE CHE LE ISTITUZIONI DELL’INTERA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NON RIESCANO A OTTENERE NEMMENO UN GIORNO DI TREGUA, NEMMENO 24 ORE IN CUI DEGLI ESSERI UMANI NON VENGANO STRONCATI? MISSILI, ROVINE, MORTI, AMPUTATI. E ANCORA PER QUANTO, E ANCORA FINO A CHE PUNTO? FINO AL PUNTO CHE PUTIN RITIRERÀ I SUOI CANNONI E I SUOI CARRI ARMATI E SE NE TORNERÀ MOGIO MOGIO ENTRO I CONFINI DELL’URSS PREGUERRA? SPERO CHE NESSUNO PRONUNZI SCIOCCHEZZE TALMENTE SELVAGGE…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, sarà che in me la vecchiaia è tale da impedirmi a comprendere la lingua italiana. Leggo difatti e ascolto gli applausi alla notizia che l’Ucraina è entrata nel viale che la porterà a far parte dell’Unione europea. Solo che se la guerra continuerà _ come in molti prevedono _ ancora uno o più anni, a far parte dell’Unione europea non sarà un Paese sovrano e bensì un mucchio di rovine.

E difatti gli stessi ucraini ammettono che non vale più la pena difendere Severodonetsk (da cui si stanno ritirando) perché al 90 per cento è solo un mucchio di rovine. E ogni giorno che passa, ogni 24 ore che si continua a sparare e a martellare con cannoni di inaudita potenza, aumentano le rovine, i soldati morti o feriti o amputati, il massacro di civili (di cui leggo che sarebbero già 26mila).

Il leader britannico Boris Johnson ha avvertito che tutto dobbiamo fare tranne una “cattiva pace”, una pace che umili l’Ucraina a forza di amputazioni del suo territorio originario. In compenso siano impegnatissimi a fare una “bella guerra” con tutte le conseguenze di cui ho detto prima. Possibile che le istituzioni dell’intera comunità internazionale non riescano a ottenere nemmeno un giorno di tregua, nemmeno 24 ore in cui degli esseri umani non vengano stroncati?

Per quanto tempo ancora leggerò sul “Fatto” le attrezzatissime analisi dell’ex generale Fabio Mini in cui descrive al dettaglio l’inesorabile e per quanto costosissima avanzata dei russi? Abbiamo visto le foto dei leader di Germania, Francia, Italia che si recavano a Kiev da Zelenski e sorridevano mentre erano fotografati con lui. Benissimo, e il giorno dopo che cosa è successo in quell’Ucraina grande non ricordo più quante volte l’Italia?

Missili, rovine, morti, amputati. E ancora per quanto, e ancora fino a che punto? Fino al punto che Putin ritirerà i suoi cannoni e i suoi carri armati e se ne tornerà mogio mogio entro i confini dell’Urss preguerra? Spero che nessuno pronunzi sciocchezze talmente selvagge. E allora, in attesa che l’Ucraina entri a far parte della comunità di cui fanno parte città intatte quali Parigi, Milano, Madrid, Amburgo, Liverpool eccetera?

