LA VERSIONE DI PALAZZO CHIGI SULLA NOMINA DI ELISABETTA BELLONI A SHERPA G7/G20: LA SCELTA È ARRIVATA “IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE A TEL AVIV DELL’AMBASCIATORE LUCA FERRARI” – DIETRO LA DECISIONE C’ERA SOLO LA NECESSITÀ DI NOMINARE IL NUOVO CAPO DELLA MISSIONE DIPLOMATICA IN ISRAELE O I RAPPORTI TRA FERRARI E LA DUCETTA ULTIMAMENTE SI ERANO RAFFREDDATI?

1. GOVERNO, BELLONI AL POSTO DI FERRARI COME SHERPA G7/G20

(ANSA) - In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell'ambasciatore Luca Ferrari, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, permanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. La decisione sarà all'ordine del giorno del cdm di lunedì.

2. NOTA DI PALAZZO CHIGI

È previsto, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, l’esame della proposta di assegnazione dei diplomatici di seguito elencati quali capi delle missioni diplomatiche indicate.

- Tel Aviv (Israele) Amb. Luca FERRARI

- Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) Cons. Amb. Sarah Eti CASTELLANI

- Kiev (Ucraina) Min. Plen. Carlo FORMOSA

