1. LA SCAMPAGNATA IN MASSERIA ILLUMINA IL “BRUNO” DI VESPA MA CON I VINI ROSSI IL GOVERNO RISCHIA LA SBORNIA “NEGRAMARO”

Estratto dell’articolo di Paolo Festuccia per www.lastampa.it

Dall’8 all’11 giugno è festa grande in Masseria. Bruno Vespa tessitore della narrativa sovranista prepara il “dinner” stellato fatto in casa per i “grandi" del governo: ci sarà Giorgia Meloni ma anche una lunga schiera di ministri.

[…] Non mancherà quasi nessuno, perfino Matteo Salvini: tutta la destra di potere attavagliata in “Cinque minuti”. A cominciare dal cognato della leader di Fratelli d’Italia Lollobrigida, del resto per un’operazione di marketing strategico come quella del papà di “Porta Porta” che produce e vende ottimi vini tra primitivo di Manduria e Negramaro mica poteva mancare il ministro dell’agricoltura o Raffaele Fitto che di quella terra è stato anche governatore.

[…] tutti a correre da Bruno: non facciamo mancare nulla, perfino Pichetto Fratin […]. E, poi, naturalmente c’è Giorgia non la cantante ma la premier d’Italia. Lei aprirà le danze […].

Con la vera chicca confezionata in chiusura dal grande chef di viale Mazzini. Se Giorgia Meloni apre gli incontri, Giuseppe Conte chiuderà la quattro giorni. Il gran tessitore abruzzese non ne sbaglia davvero nemmeno una: all’occorrenza, se e quanto Meloni ne avesse bisogno c’è sempre pronta la stampellina dei 5Stelle. Del resto l’intesa è stata collaudata con le nomine Rai. E Vespa su questo è davvero un super professionista.

2. VESPA RIAPRE LA SUA MASSERIA RUFFIANA: 8 MINISTRI (E CONTE)

Estratto dell'articolo di Ilaria Proietti per "il Fatto quotidiano"

Pnrr in cottura poché. Transizione ecologica in salsa salentina. [...] Il salotto televisivo di Bruno Vespa si trasferisce a Manduria dall’8 al 10 giugno: ospiti del suo “Forum in Masseria” otto ministri otto. Insomma mezzo governo [...]. A spopolare a Manduria il nuovo menu sovranista che ha il sapore dei Fratelli d’Italia fin dall’entrée che in realtà è il piatto forte: giovedì si apre con l’intervista di Vespa alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E il dessert? Per concludere in bellezza, nella giornata di domenica, il padrone di casa di Masseria Li Reni servirà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Tre giorni di confronto tra istituzioni, esperti e mondo delle imprese [...]- Possibile grazie a partner di lusso: Aiscat, Ance, Ania, Banca Ifis, Bmw, Confagricoltura, Ferrovie dello Stato, Maire, Novartis Italia, Ntt Data, Philip Morris Italia, Poste Italiane, Siram Veolia: mica ciccioli! La rassegna organizzata chez Vespa ha il supporto di Comin & Partners, società di primo livello nel campo della comunicazione e pure il patrocinio della Regione Puglia. [...]

