I TRUFFATI NON SI SALVANO, LA RAGGI E ALITALIA SÌ – NEL DECRETO CRESCITA VIENE CHIUSA (NEL 2021) LA GESTIONE COMMISSARIALE CHE HA IN CARICO I 12 MILIARDI DI DEBITO DI ROMA. E SE LI ACCOLLA LO STATO... – VIA LIBERA AL PRESTITO PONTE DA 900 MILIONI DI ALITALIA, CHE POTRÀ ESSERE CONVERTITO IN AZIONI. NIENTE PER GLI SBANCATI, MA IL PACCHETTO È APPROVATO “SALVO INTESE”. INSOMMA, C’È SEMPRE UNA MANINA PRONTA…