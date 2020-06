9 giu 2020 19:39

VI RICORDATE DELLA BREXIT? – I NEGOZIATI PER L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UE IN TEORIA VANNO AVANTI, MA CON MOLTA POCA CONVINZIONE. C’È DA RISOLVERE LA QUESTIONE DEI DIRITTI DI PESCA E IN GENERALE DA SCRIVERE IL NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO – IL MINISTRO PENNY MOURDANT (FAMOSA PER UN DISCORSO IN CUI PRONUNCIAVA PER SEI VOLTE LA PAROLA 'COCK', UCCELLO) CHE ESTENDERE I COLLOQUI “SAREBBE UNA PAZZIA”