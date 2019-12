VI RICORDATE LA FIDANZATA INVISIBILE DI CONTE, COLEI CHE PER UN ANNO E MEZZO NON SI È MAI FATTA VEDERE IN PUBBLICO? DOPO LA DAGO-NOTIZIA SUL TRASFERIMENTO DEL PREMIER A PALAZZO CHIGI E I PROBLEMI NELLA LORO RELAZIONE (LEGATI ANCHE AL SUOCERO CHE AVEVA ''DIMENTICATO'' DI VERSARE 2 MILIONI DI TASSA DI SOGGIORNO), LA RISERVATA OLIVIA È LA DONNA PIÙ PAPARAZZATA D'ITALIA: ECCOLA SU ''CHI'' MENTRE SERVE IL PRANZO AI POVERI, DA PERFETTA FIRST LADY

Ha preparato con cura il pranzo di Natale con l’aiuto degli chef del Grand Hotel Plaza e poi lo ha servito alle persone bisognose invitate nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina, come ogni anno. Un appuntamento irrinunciabile per Olivia Paladino, fidanzata del premier, che ha messo a disposizione della parrocchia il suo staff alberghiero per far festa con chi non se lo può permettere.

Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le foto della cena nel numero in edicola da mercoledì 24 dicembre. «Ho fatto davvero un’ottima scelta», ci confidava, riferendosi proprio a Olivia, Giuseppe Conte, al Quirinale per i saluti natalizi del presidente Sergio Mattarella.

OLIVIA PALADINO SERVE IL PRANZO DI NATALE AI POVERI giuseppe conte olivia paladino OLIVIA E CESARE PALADINO CESARE PALADINO E EWA AULIN giuseppe conte olivia paladino GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO