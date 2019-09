NON FATE (RI)VEDERE AL NUOVO MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO FEDERICO D’INCÀ IL SUO DISCORSO NEL GIORNO DELLA FIDUCIA A RENZI: “LE SCELTE DI NAPOLITANO PERMETTONO DI USURPARE LA COSTITUZIONE E LEGITTIMARE UN NUOVO GOVERNO CHE NON HA LE BASI PARLAMENTARI PROMESSE AL VOTO. È UN GOVERNO DELLA PROPAGANDA. LEI È IL PRESIDENTE DEL CONIGLIO PD!” – IN UN’ALTRA MEMORABILE SEDUTA DISSE: “INTERCETTATEMI OGNI GIORNO” – VIDEO