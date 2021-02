VI RICORDATE QUANDO DI MAIO E DI BATTISTA NEL 2019 ANDARONO A PORTARE LA LORO SOLIDARIETÀ AI GILET GIALLI? LA PROTESTA DEI “CASSEURS” NACQUE CONTRO LE NUOVE TASSE SUL CARBURANTE, PROPOSTE PROPRIO DAL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE OGGI È LA BANDIERA POLITICA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - QUANDO BEPPE GRILLO SOGNAVA LA GRANDE ALLEANZA EUROPEA CON I MANIFESTANTI FRANCESI

Piccoli smottamenti ideologici: qui Di Maio con i gilet gialli nel 2019, la cui protesta era nata avendo come bersaglio le nuove tasse sul carburante, proposte dal Ministero per la transizione ecologica, lo stesso che oggi è la bandiera politica del Movimento 5 Stelle. pic.twitter.com/mXi3TmwWDf — Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) February 11, 2021

LUIGI DI MAIO E ALESSANDRO DI BATTISTA INCONTRANO I VERTICI DEI GILET GIALLI

BEPPE GRILLO SOGNA LA GRANDE ALLEANZA EUROPEA CON I GILET GIALLI: TRA I PUNTI IN COMUNE L'ABOLIZIONE DEL FISCAL COMPACT E LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA BCE - DI MAIO PREPARA PROGRAMMA E CANDIDATURE PER L'EUROPARLAMENTO

TRAVAGLIO: “PERCHÉ MACRON SCOPRISSE I POVERI, C'È VOLUTA LA RIVOLTA DEI GILET GIALLI - CHI VOLESSE CAPIRE PERCHÉ GLI INVISIBILI D'ITALIA NON SCENDONO IN PIAZZA DOVREBBE AMMETTERE CHE SIAMO L'UNICO PAESE D'EUROPA CHE LI HA PORTATI AL GOVERNO - SOLO CHI NON CAPISCE NULLA PUÒ CONSIDERARE QUESTO GOVERNO UN BIZZARRO INCIDENTE DI PERCORSO DA CHIUDERE AL PIÙ PRESTO - LE ÉLITE DEVONO SCEGLIERE: MEGLIO CHE I GIALLO-VERDI MANTENGANO GLI IMPEGNI O CHE ANCHE LE PIAZZE ITALIANE SI RIEMPIANO DI GILET, MAGARI NON GIALLI, MA NERI?”

L’ECONOMISTA PRODIANO CHE DIFENDE I GILET GIALLI E NON SI BEVE L’ECOLOGISMO MACRONIANO - ALBERTO CLÒ: DICHIARARSI CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI È UNA COSA, ACCETTARNE LE MISURE PER COMBATTERLI UN’ALTRA. LA TRANSIZIONE ENERGETICA PORTERA' VINCITORI E VINTI, CON GRANDI TENSIONI POLITICHE E SOCIALI. IN ITALIA CI SONO 29 MILIONI DI PENDOLARI, LA MAGGIOR PARTE USANO L’AUTO. OGGI SI PENSA A REGOLE, COERCIZIONI E PUNIZIONI. SARANNO ACCETTATE?

