“IL GOVERNO DI UNA SANA DESTRA LIBERALE DOVREBBE DARSI ALTRE PRIORITÀ” – SALLUSTI ASFALTA LA PROPOSTA DEL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI, EDMONDO CIRIELLI, DI SPEDIRE IN CARCERE CHI VA CON UNA PROSTITUTA: “VA BENE CHE LA DESTRA È ORDINE E DISCIPLINA, MA ANCHE ORDINE NELLA COMUNICAZIONE DELLA MAGGIORANZA. PER QUANTO NE SO, AL GOVERNO QUESTE LIBERE USCITE PROPRIO NON SONO GRADITE, NON IN TEMPO DI GUERRA E DI CRISI ECONOMICA, CIOÈ IN TEMPI DI COSE MOLTO SERIE…”