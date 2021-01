VI RICORDATE IL SITO “ITALIA23”? FINALMENTE ABBIAMO CAPITO A CHE SERVE! NASCE AL SENATO IL GRUPPO “MAIE-ITALIA23”, CHE PER ORA RAGGRUPPA I SENATORI ELETTI ALL’ESTERO MA PRESTO POTRÀ INGLOBARE RESPONSABILI, COSTRUTTORI E TRANSFUGHI VARI. IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI RICARDO MERLO: “L’UNICA COSA CHE OFFRIAMO È UNA PROSPETTIVA POLITICA PER IL FUTURO”. CIOÈ UNA CANDIDATURA – MARCO CONTI: "QUINDI IL PD FAVORISCE LA NASCITA DEL PARTITO DI CONTE CHE GLI LEVA UNA VALANGA DI VOTI?"

#15gennaio #governo Quindi il Pd favorisce la nascita del partito di Conte che gli leva una valanga di voti? — marco conti (@marcktre) January 15, 2021

italia23 il partito di giuseppe conte

GOVERNO: NASCE AL SENATO LA COMPONENTE MAIE-ITALIA23

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - E' nato oggi al Senato il gruppo MAIE-Italia23, "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Lo spiega Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri, annunciando che così il gruppo MAIE a palazzo Madama cambia denominazione: "Non cerchiamo responsabili - ha precisato Merlo - ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo".

GIUSEPPE CONTE RICARDO MERLO RICCARDO FRACCARO

Tutto questo, aggiunge Merlo, "tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie". "Facciamo questo alla luce del sole, con trasparenza - spiega ancora -. Invitiamo a far parte del gruppo tutti i colleghi senatori interessati a costruire e a lavorare da qui alla fine della legislatura per il bene del Paese e degli italiani"

italia23 il partito di giuseppe conte

NON AVENDO IMPARATO NIENTE DA MONTI E DA ''SCIOLTA CIVICA'', LE TRUPPE DEL PREMIER HANNO LANCIATO IL SITO ''ITALIA23'' - SUL SITO C'È GIÀ LA SEZIONE ''GRUPPO PARLAMENTARE'', PRONTA AD ACCOGLIERE I PEONES DELL'AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO)

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/partito-conte-si-puo-scegliere-39-39-bucio-de-256725.htm

RICARDO MERLO RICARDO MERLO RICARDO MERLO 1 RICARDO MERLO RICARDO MERLO