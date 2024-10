1 ott 2024 17:17

VIA LIBERA DELLA GIUNTA DEL SENATO A PROCEDERE CONTRO CARLO CALENDA: IL CASO PASSERA’ ALL’ESAME DELL’AULA - OK DAL CENTROSINISTRA, IL CENTRODESTRA SI È ASTENUTO - IL CHURCHILL DEI PARIOLI È STATO CHIAMATO IN CAUSA PER UN SUO TWEET (“LA CULTURA DELLA MAFIA È L'OPPOSTO DEI VALORI EUROPEI”) CONSIDERATO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL'EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CLEMENTE MASTELLA, CHE L'HA QUERELATO. SULLA VICENDA È APERTO UN PROCESSO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA…