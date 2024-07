VIA DALLA SETA MA SEMPRE APPECORONATI A PECHINO – GIORGIA MELONI, CHE SOLO A DICEMBRE SCORSO PORTÒ L'ITALIA FUORI DAL MEMORANDUM CON LA CINA, INCONTRA XI JINPING E RICONOSCE IL RUOLO “FONDAMENTALE” DEL DRAGONE PER LA STABILITÀ E LA PACE. E INFATTI, IL PRESIDENTE COMUNISTA È QUEL SINCERO DEMOCRATICO CHE HA PROMESSO “AMICIZIA SENZA LIMITI” A PUTIN, SI ATTOVAGLIA CON KHAMENEI E BRIGA PER L’UNITÀ DEI PALESTINESI METTENDO AL TAVOLO HAMAS E FATAH – IL "PIZZINO" ALLA DUCETTA: “DOVREMMO PORTARE AVANTI LO SPIRITO DELLA VIA DELLA SETA”. TRADOTTO: GLI ACCORDI COMMERCIALI LI DETTIAMO NOI...

MELONI A XI, CINA FONDAMENTALE PER STABILITÀ E PACE

(ANSA) - "C'è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità,pace, un interscambio libero". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente cinese Xi Jinping nel corso dell'incontro a Pechino.

MELONI A XI,ROMA IMPORTANTE PER RAPPORTI EQUILIBRATI CON UE

(ANSA) - "Penso che l'Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l'Unione Europea" nel "tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'incontro il presidente cinese Xi Jinping.

ITALIA-CINA: XI A MELONI, 'NOSTRA VOLONTA' SVILUPPARE RAPPORTI NON E' CAMBIATA'

(Adnkronos) - "Sebbene l'attuale situazione internazionale continui ad evolversi profondamente, la volontà della Cina di valorizzare e sviluppare le relazioni Cina-Italia non è cambiata e l'amicizia tra i due popoli non è cambiata".

E' quanto ha assicurato il presidente cinese XI Jinping alla premier Giorgia Meloni, secondo il resoconto del loro incontro di un'ora mezzo alla Diaoyutai State Guesthouse, seguito da una cena diffuso dai media ufficiali cinesi.

XI ha sottolineato che "lo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Italia serve gli interessi comuni di entrambi i Paesi e dei loro popoli... Entrambe le parti dovrebbero continuare la tradizione degli scambi amichevoli e continuare a comprendere e rispettare i reciproci percorsi di sviluppo scelti l'uno dall'altro".

ITALIA-CINA: XI A MELONI, 'VOSTRE AZIENDE BENVENUTE, GARANTIRE CONTESTO EQUO ALLE NOSTRE'

(Adnkronos) - "La Cina accoglie con favore le aziende italiane che investono in Cina ed è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità. Spera che l'Italia fornisca anche un ambiente imprenditoriale equo, trasparente, sicuro e non discriminatorio affinché le aziende cinesi possano svilupparsi in Italia". E' l'auspicio espresso dal presidente cinese XI Jinping nell'incontro avuto con la premier Giorgia Meloni secondo il resoconto dei media ufficiali cinesi.

CINA-ITALIA: XI A MELONI, ESPLORARE COOPERAZIONE SU AUTO ELETTRICHE E AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - "La Cina è disposta a concordare di promuovere l'ottimizzazione e il potenziamento della cooperazione tradizionale nel commercio e negli investimenti, nella produzione industriale, nell'innovazione scientifica e tecnologica, nei mercati terzi e ad esplorare la cooperazione in settori emergenti come i veicoli elettrici e l'intelligenza artificiale".

Sono i contenuti espressi dal presidente della Repubblica Popolare Cinese Xin Jinping nel corso dell'incontro con la premier Giorgia Meloni. "La Cina accoglie con favore le imprese italiane che investono in Cina ed è disposta a importare un maggior numero di prodotti italiani di alta qualità, e spera che anche la parte italiana fornisca un ambiente commerciale equo, trasparente, sicuro e non discriminatorio alle imprese cinesi che si recano in Italia per lo sviluppo" ha rimarcato il leader

ITALIA-CINA:XI A MELONI, PROSPETTIVA STRATEGICA PER RELAZIONI

(AGI/EFE) - Il presidente cinese Xi Jinping ha detto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita a Pechino che i due paesi devono promuovere uno "sviluppo stabile" delle loro relazioni "da una dimensione storica e da un'alta prospettiva strategica e di lungo termine". Secondo Xi, Italia e Cina "andranno avanti insieme se saranno collegati e uniti", ma "andranno indietro se saranno chiusi e divisi".

"La Cina e l'Italia dovrebbero difendere e portare avanti lo spirito dell'antica Via della Seta e sviluppare le loro relazioni bilaterali da una dimensione storica, dall'altezza strategica e da una prospettiva a lungo termine", ha detto Xi durante l'incontro bilaterale, secondo una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri cinese.

Il presidente ha inoltre sottolineato che lo sviluppo dei legami "e' di interesse comune per i due Paesi e per i loro popoli" e che "la volonta' della Cina di dare importanza alle relazioni tra Cina e Italia non e' cambiata".

ITALIA-CINA, XI A MELONI: ITALIA E CINA PROMUOVANO SPIRITO VIA SETA "COLLABORAZIONE E UNITÀ IN MOMENTO DI GRANDI CAMBIAMENTI"

(askanews) - La Cina e l'Italia "dovrebbero sostenere e promuovere lo spirito della Via della Seta" sviluppando le "relazioni bilaterali da una dimensione storica, dall'altezza strategica e da una prospettiva di lungo termine e sostenere le loro relazioni affinché diventino stabili e durature".

Così il presidente Xi Jinping nell'incontro bilaterale con Giorgia Meloni, secondo il resoconto pubblicato sui media cinesi. "Lo spirito di pace e cooperazione, apertura e inclusività, apprendimento e vantaggio reciproci della Via della Seta è un tesoro condiviso di Cina e Italia", ha detto ancora, sottolineando che "nel contesto di cambiamenti globali in accelerazione mai visti in un secolo, i Paesi o progrediranno insieme attraverso la collaborazione e l'unità oppure si ritireranno nella chiusura e la divisione"

