POSTA! - CARO DAGO, UCRAINA, ALLARME DALLA CASA BIANCA: "MOSCA PRONTA ALL'INVASIONE". SAREBBE LA "SECONDA" IN POCHI GIORNI DOPO QUELLA DEL 16 FEBBRAIO... ARRIVERANNO ANCHE I MARZIANI? - CARLO CALENDA NON PERDE OCCASIONE PER DIMOSTRARE DI ESSERE UN GRANDE LEDER DI DELLA POLITICA ITALIANA. L'ALTRO GIORNO HA ELETTO SÉ STESSO SEGRETARIO DEL PARTITO DEL QUALE È L'UNICO ISCRITTO...