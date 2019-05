VIALE DEL TRAMONTO – IL CANDIDATO DI “+EUROPA” SILVIO VIALE, SOPRANNOMINATO “DOTTOR MORTE”: “CREDO DI AVER PRATICATO CIRCA 10MILA ABORTI. NON MI SONO MAI PENTITO. DI FATTO I FETI VENGONO FRULLATI PERCHÉ VENGONO ASPIRATI” – “IL FETO NON È UNA PERSONA, LA VOLONTÀ DELLA MADRE PREVALE. IN ITALIA SI FANNO MENO FIGLI PERCHÉ SCOPIAMO MENO. FACCIO ABORTI ANCHE OLTRE IL TERZO MESE, QUANDO…”

Da “la Zanzara – Radio24”

silvio viale 1

“Dottor Morte? Mi chiamano anche così, ma non mi incazzo perché la morte fa parte della vita”. Lo dice il medico torinese Silvio Viale, candidato con +Europa al Parlamento Europeo. “Finora nella mia carriera – dice Viale - credo di aver praticato circa 10mila aborti. Nell’ottica degli antiabortisti sono un pluriomicida, ma non me ne frega niente. Poi li voglio vedere quando avranno un test di gravidanza in mano che non volevano o una diagnosi che non gli piace. Alla prova del nove quando ti capita qualcosa…”.

ABORTO

Pentito qualche volta di averlo fatto?: “No. Qualche volta ho pensato che forse non era la soluzione migliore, però alla fine mi sono sempre convinto che fosse la strada giusta”. E’ lui il nemico numero uno del Movimento per la vita, degli antiabortisti. “Una volta – dice – ho detto polemicamente che frullavo i bambini, ma in realtà non userei mai più la parola bambini per un feto o un embrione. Frullare l’ho pronunciata in polemica quando si discuteva dell’aborto farmacologico e della pillola abortiva, circondato da persone che me ne dicevano di tutti i colori. Di fatto i feti vengono frullati perché vengono aspirati.

ALABAMA - MANIFESTAZIONE CONTRO L ABORTO

Tecnicamente è un’aspirazione elettrica. Quindi con un aspiratore si aspira e il feto finisce in un contenitore. Da lì a frullare la differenza è poca. Di fatto è la stessa cosa. Dopo di che si usano anche altre pinze, c’è il raschiamento, cioè l’aborto chirurgico che è un intervento traumatico”.

manifesto contro l'aborto via tiburtina roma 4

Il feto che abbiamo visto sui manifesti di Pro Vita, quello di 11 settimane, è vita o no?: “Diciamo che ogni cellula è vita. Ma non è una persona. Si è persona quando si nasce. O in una fase vitale della gravidanza. Quel feto, Michele per intenderci, è stato prima un embrione, la gravidanza va avanti e quando nascerà sarà un neonato, poi una persona. La persona è la madre”.

silvio viale 4

Gli antiabortisti dicono che si tratta di soppressione di un essere umano, un omicidio: “No. La donna semplicemente non vuole quella gravidanza. La volontà della donna e della madre prevale, ha il diritto di sbagliare su se stessa. Se poi è la stessa decisione che avrebbe preso un anno prima o un anno dopo, è un altro discorso. In quel momento non se la sente di portare avanti la gravidanza.

aborto 1

E nessuno può costringere una donna a portare a termine una gravidanza contro la sua volontà come vogliono fare in Alabama per esempio, e alcuni in Italia. E’ contro i propri interessi, su cui è la sola che può decidere. Io sono orgoglioso di fare gli aborti e di aver aiutato tutte queste donne e anche le altre che hanno partorito”.

feto di plastica

Ma è vero che non si fanno più figli?: “Ah, no, questa è una balla colossale. Perché in questo paese sono trent’anni che la situazione è la stessa. Il punto più basso è stato nel 1995, quando peraltro è nata mia figlia. Il problema, se vogliamo chiamarlo così, è che negli ultimi anni le ragazze, le donne hanno più aspirazioni, cioè carriera, sistemarti. In tutti i paesi del mondo si fanno meno figli. Il punto è che scopiamo meno. Vi do la prova certificata. La Francia, che è il paese che si mitizza sempre, fa 1,9 figli per donna, noi siamo 1,34 quindi circa il 50% in più. Più del doppio di aborti, sia volontari che spontanei, e usa più contraccettivi. La Svezia fa tre volte gli aborti italiani. E questo cosa significa? Noi siamo il paese che fa meno aborti, meno figli e usa meno contraccezione.

silvio viale 5

O abbiamo le minorenni più virtuose d’Europa che fanno meno figli e meno aborti o abbiamo scoperto il metodo di fare sesso senza rimanere incinta con la retromarcia o altre cose. O ancora parliamo molto di sesso ma ne pratichiamo molto meno”.

aborto

Bisogna allungare il tempo utile per abortire?: “I tre mesi sono un termine legale italiano che non c’è in altri paesi. In Francia fai fino ai 14, in Inghilterra 24, in Svezia 16 settimane, quindi non è una questione clinica. Io non lo prolungherei perché già adesso io faccio aborti oltre il terzo mese. Anche in presenza di un grave pericolo per la salute psichica. Questa è la motivazione sempre, anche quando è malformato.

feto

Perché non si fa l’aborto perché è malformato, si fa l’aborto perché la donna vede in ciò un grave turbamento ed un pericolo per la sua salute psichica. Noi a Torino facciamo gli aborti fino a 22 settimane più sei giorni. E’ capitato anche che, in presenza di gravi malformazioni e gravi patologie, mandiamo le donne in Francia. Perché in Francia che è un paese civile, come anche in Inghilterra si fa così, vengono poi valutati casi particolari in cui c’è una grave patologia. Non so, per esempio il cervello completamente andato. E si interviene. In Italia purtroppo non è possibile”.

emma bonino aborto legge 194

Sei d’accordo con l’eutanasia anche per i depressi?: “Sì, certo. Ma non perché ti ha mollato la fidanzata. La depressione è una malattia seria. Ci vogliono dei paletti molto precisi, con valutazione della richiesta e una valutazione medica. Ma piuttosto che piuttosto che far saltare il palazzo con il gas e procurare male agli altri, è possibile accettare una soluzione di questo tipo. E’ quello che capita in Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Non è che io stia parlando di cose fuori dal mondo”.

