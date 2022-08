DRAGHI ARRIVA AL MEETING. LA GENTE, 'GRAZIE MARIO'

mario draghi al meeting di rimini 1

(ANSA) - "Grazie Mario, viva Draghi". Sono le parole con cui la gente in attesa ha accolto il presidente del Consiglio Mario Draghi al suo arrivo al meeting di CL. Draghi ha attraversato la sala centrale della fiera di Rimini, piena di persone che hanno segnato tutto il breve percorso con un continuo applauso.

Al suo arrivo, fuori dalla Fiera di Rimini che ospita il Meeting di Cl, il Presidente del Consiglio è stato accolto dal presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz; dal Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza e dal sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad.

Ad attenderlo tante persone, in fila per entrare in fiera, che non hanno mancato di esprimere il proprio apprezzamento con lunghi battimani, alcuni facendo risuonare un "bravo presidente" e anche un più colloquiale e amichevole, "grazie Mario" mentre il premier si prestava per le foto di rito a fianco degli esponenti istituzionali.. Non è la prima volta che Draghi partecipa alla kermesse riminese.

mario draghi al meeting di rimini 2

Il Presidente del Consiglio era già salito sul palco del Meeting nel 2009, quando ricopriva la carica di Governatore della Banca d'Italia e, più di recente, nel 2020, scaduto da poco il suo mandato come Presidente della Bce. Allora parlò al Palacongressi - e non alla Fiera, 'casa' abituale della rassegna - davanti ad una platea ridotta, in una edizione segnata dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid.

MEETING: PER DRAGHI STANDING OVATION AL SUO ARRIVO IN SALA

mario draghi al meeting di rimini 3

(ANSA) - Un lunghissimo e fragoroso applauso dell'Auditorium della Fiera di Rimini ha accolto l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dal suo ingresso ci sono stati battimano ritmati, con tutti in piedi. Quando è stato presentato dal presidente del Meeting Bernardi Scholz Draghi si è alzato per salutare con la mano verso la platea, raccogliendo un nuovo lungo e fragoroso applauso del popolo di Cl

DRAGHI, VOI GIOVANI SIETE LA SPERANZA DELLA POLITICA

(ANSA) – “Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

DRAGHI RINGRAZIA ACCOGLIENZA MEETING, COLPITO DA ENTUSIASMO

JOHNSON, DRAGHI E MACRON CADONO E PUTIN SE LA RIDE

(ANSA) - "Grazie, grazie per il calore di questo applauso, per la vostra accoglienza. Se vado oltre la commozione, questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

GOVERNO: DRAGHI,ISPIRATO A SUPPORTARE PER FAMIGLIE E IMPRESE

(ANSA) - L'ultima volta al meeting "eravamo in una fase acuta e dolorosa della pandemia e si provava a riflettere su come ricostruire", con la "necessità di sostenere famiglie e imprese. Dissi di tornare ad una crescita sostenibile", "parlai di debito buono e debito cattivo. Queste idee hanno ispirato il governo di unità nazionale". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

DRAGHI,PROFONDA INCERTEZZA,INFLAZIONE PESO GRAVE SU FAMIGLIE

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

(ANSA) - "Anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l'Italia e la Ue, con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra e le tensioni su Taiwan. La congiuntura economica è segnata da una profonda incertezza" e l'inflazione "pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e impese". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

DRAGHI,CORAGGIO ITALIANI CONTRO CRISI,SIAMO GRANDE PAESE

(ANSA) - "Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl ripercorrendo i mesi del suo governo.

draghi putin

ELEZIONI: DRAGHI, INVITO TUTTI AD ANDARE A VOTARE

(ANSA) - "L'Italia è un grande paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà". "Tra poche settimane gli italiani sceglieranno il nuovo parlamento. Vi invito tutti ad andare a votare". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

DRAGHI, ITALIA CE LA FARÀ, CON QUALSIASI GOVERNO

(ANSA) - "Sono convinto che il prossimo governo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l'Italia ce la farà anche questa volta". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

BERLUSCONI SALVINI MELONI - MEME

DRAGHI, NUOVO GOVERNO MANTENGA NOSTRO SPIRITO REPUBBLICANO

(ANSA) - "Mi auguro che chiunque avrà il privilegio" di andare al governo "saprà rappresentare lo spirito repubblicano che ha animato dall'inizio il nostro esecutivo". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

COVID: DRAGHI, SU SCUOLA RISCHIO CALCOLATO, SOTTO CONTROLLO

(ANSA) - "Mancano pochi giorni a riapertura anno scolastico". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl. "Abbiamo scelto di riaprire appena possibile, consci del rischio calcolato, nonostante tanti voci scettiche ci davano per irresponsabili", ma "i fatti ci hanno dato ragione" con la "pandemia e la pressione su ospedali sotto controllo", aggiunge.

DRAGHI, RUSSIA USA GAS COME ARMA CONTRO UCRAINA E ALLEATI UE

(ANSA) - "La Russia non ha esitato a usare il gas come arma geopolitica contro l'Ucraina e suoi alleati europei". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

VERTICE CENTRODESTRA A MONTECITORIO

DRAGHI,AVANTI STOCCAGGI,MENO IMPATTO INTERRUZIONI GAS RUSSO

(ANSA) - Le importazioni di gas russo sono "sempre meno significative e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore, gli stoccaggi sono oramai all'80% in linea con il raggiungimento del 90% entro ottobre". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

Draghi,rigassificatori fondamentali per sicurezza nazionale

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Con i nuovi "rigassificatori l'Italia sarà in grado di essere completamente indipendente dal gas russo dall'autunno 2024. E' un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

vladimir putin

GAS: DRAGHI, COSTI INSOSTENIBILI, SERVE TETTO UE

(ANSA) - I costi del gas "hanno raggiunto livelli insostenibili" con "picchi" più "di 10 volte" rispetto al "valore storici. Abbiamo spinto molto a livello Ue per un tetto massimo al prezzo del gas. Alcuni paesi continuano ad opporsi perché temono blocchi forniture". Ma i "limiti di questa posizioni" sono evidenti: "l'Ue si trova con forniture incerte e costi aumentati. Prossimo consiglio europeo sarà presentata una proposta dalla commissione". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

GAS: DRAGHI, COSTI INSOSTENIBILI, SERVE TETTO UE

(ANSA) - I costi del gas "hanno raggiunto livelli insostenibili" con "picchi" più "di 10 volte" rispetto al "valore storici. Abbiamo spinto molto a livello Ue per un tetto massimo al prezzo del gas. Alcuni paesi continuano ad opporsi perché temono blocchi forniture". Ma i "limiti di questa posizioni" sono evidenti: "l'Ue si trova con forniture incerte e costi aumentati. Prossimo consiglio europeo sarà presentata una proposta dalla commissione". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl

PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI

DRAGHI,TASSE EXTRAPROFITTI GIUSTE,NON TARDARE IN CONTRIBUTO

(ANSA) - "In questa fase del ciclo economico era giusto dare e non prendere: non abbiamo mai aumentato tasse, tranne quelle per gli extraprofitti" nel settore energetico per chi ha fatto "utili senza precedenti", un aumento che si è tradotto nella penalizzazione della maggior parte di cittadini e imprese. "E' giusto e essenziale che contribuiscano senza ritardare". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

DRAGHI, NOSTRA AGENDA SOCIALE È CRESCITA, LAVORO E GIOVANI

(ANSA) - "Questa è stata la nostra agenda sociale: crescita, occupazione dignità nella vecchiaia, ai giovani fiducia e mezzi per raggiungere i loro obiettivi". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl elencando le misure adottate dall'inizio del suo governo, dai tagli delle tasse agli aiuti per la casa ai giovani.

VLADIMIR PUTIN E IL GAS

DRAGHI, CALO DEBITO MAI COSÌ SIGNIFICATIVO, SPINGE CRESCITA

(ANSA) - "Il miglioramento conti non" si deve "solo alla fase economica espansiva: mai negli ultimi 20 anni una uscita dalla recessione era stata accompagnata da una riduzione così significativa del rapporto debito/Pil". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl, sottolineando che, se saranno confermate anche le ultime previsioni, "si tratterebbe del maggior calo in termini assoluti in un biennio a partire dal dopoguerra".

DRAGHI,PROTEZIONISMO-ISOLAZIONISMO NON IN INTERESSI ITALIA

(ANSA) - "La credibilità interna deve andare di pari passo con quella internazionale. L'Italia è paese fondatore di Ue, protagonista del G7 e della Nato". "Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl. Draghi ha ricordato le "illusioni autarchiche del secolo scorso".

AGENDA DRAGHI MEME

DRAGHI,ITALIA DA SOLA MAI FORTE, SUO POSTO AL CENTRO DELL'UE

(ANSA) - "L'Italia ha bisogno di una Europa forte tanto quanto la Ue ha bisogno di una Italia forte". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl sottolineando che "dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola. Il posto dell'Italia è al centro dell'Unione europea, ancorato al patto atlantico ai valori di democrazia libertà e progresso che sono nella storia della nostra Repubblica".

DRAGHI,PUNTIAMO A PIÙ ALTO NUMERO TARGET PNRR PRIMA DEL VOTO

(ANSA) - "Le erogazioni dei finanziamenti del Pnrr ,191,5 miliardi, dipende dalla valutazione che la commissione fa del piano e della sua attuazione, dipende quindi dalla capacità di realizzare le politiche innovative nei tempi stabiliti come fatto finora: abbiamo conseguito tutti gli obiettivi" delle prime due scadenze e "siamo al lavoro per raggiungere il più alto numero possibile di obiettivi prima del cambio di governo". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

UCRAINA:DRAGHI,SENZA DIFENDERLA NON POSSIAMO DIRCI EUROPEI

G7 IN GERMANIA - BORIS JOHNSON - JOE BIDEN - OLAF SCHOLZ - EMMANUEL MACRON - MARIO DRAGHI 1

(ANSA) - "Invasione russa dell'Ucraina ha trovato un'Italia con una posizione chiara, al fianco del popolo ucraino e del suo diritto a difendersi. Una posizione concordata con l'Ue e gli alleati".

"L'Ucraina è un paese libero, sovrano e democratico, non possiamo dirci europei se non siamo pronti a difendere la libertà dell'Ucraina e dell'Europa. Allo stesso tempo dobbiamo essere pronti" a cercare "una pace duratura e sostenibile". E non c'è contraddizione tra questo e l'imposizione di "sanzioni efficaci contro la Russia". Lo ha detto il premier Mario Draghi al meeting Cl.

DRAGHI,DIALOGO PARTITI SEMPRE NECESSARIO, RITROVARE COESIONE

(ANSA) - "La nostra credibilità interna ed esterna ha molto beneficiato della coesione che tutti abbiamo saputo dimostrare davanti alle avversità" Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl, sottolineando che" questa coesione avrà una declinazione diversa" dopo la fine dell'unità nazionale ma "il dialogo tra forze politiche è necessario anche nello scontro tra posizione diverse, si dovrà ritorvare la coesione nel sentire comune di tutti i protagonisti nel loro senso di appartenenza alla repubblica e agli ideali della Ue".

DRAGHI,MIA AGENDA? E' IL METODO, POI SCEGLIERANNO ITALIANI

mario draghi g7 germania

(ANSA) - "Saranno gli Italiani a scegliere" il futuro Parlamento e quindi il "programma del futuro esecutivo". Lo ha detto il premier Mario Draghi al meeting Cl parlando dell'"agenda Draghi". "Io posso fare solo una sintesi dei principi, del metodo utilizzato" e dei "risultati conseguiti". Quindi, il presidente del Consiglio si è soffermato sulle parole "verità" e "speranza": "non bisogna tacere le difficoltà ma non è onesto descriverle come calamità che ci rendono inerti. Supereremo questi ostacoli. La fiducia nel futuro sarà la nostra forza", ha concluso.

DRAGHI,RICERCA PACE NON IN CONTRADDIZIONE CON SANZIONI MOSCA

(ANSA) - Insieme alla difesa dell'Ucraina "dobbiamo essere pronti" a cercare "una pace duratura e sostenibile". E non c'è contraddizione tra tutto questo e l'imposizione di "sanzioni efficaci contro la Russia". Lo ha detto il premier Mario Draghi al meeting Cl. (ANSA).

DRAGHI, SOVRANISTI SPINGEVANO PER LASCIARE EURO

mario draghi g7 germania 2

(ANSA) - "Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste, che anche recentemente spingevano a lasciare l'Euro, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.