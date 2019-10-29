Di Maio canta Pino Daniele al Maurizio Costanzo Show
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VIDEO-FLASH! - CANTA CHE TI PASSA... DI MAIO STRAZIA PINO DANIELE CANTANDO ''NAPUL'È'' ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'', IN ONDA STASERA (LE PROSSIME PUNTATE SARANNO IL MERCOLEDÌ) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI IMITA SALVINI, CHE SULLO STESSO PALCO SI ERA CIMENTATO CON VASCO ROSSI...-
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“ABBIAMO PERSO UN ELETTORE SU DUE: NON SI SA PIÙ CHE COSA SIA IL M5S" - ROBERTA LOMBARDI VA ALL’ATTACCO DELLA GESTIONE DI MAIO-CASALEGGIO: “I GRUPPI LOCALI SONO DISTANTI DAI PARLAMENTARI CHE A LORO VOLTA NON RIESCONO A INTERAGIRE CON IL GOVERNO - È STATO AVVIATO UN PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE CON UN TEAM CHE, SE COSTRUITO DAL BASSO, È UN NUOVO MODELLO DI LEADERSHIP - E’ OPPORTUNO VALUTARE SE LA PIATTAFORMA ROUSSEAU BASTI PER IL CONFRONTO..."
UNA SALVA DI PERNACCHIE HA ACCOLTO LA PROPOSTA DEL RENZIANO MARATTIN (E GABRIELE MUCCINO) DI IMPORRE L'INVIO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER CHIUNQUE VOGLIA SCRIVERE, COMMENTARE, ESISTERE ONLINE - GLI STUDI DIMOSTRANO CHE UNA LEGGE SIMILE È O IMPOSSIBILE DA APPLICARE O TRASFORMEREBBE L'ITALIA NELLA CINA, DOVE IL CONTROLLO STATALE DEL PENSIERO È TOTALITARIO - MA QUANDO MARATTIN SCRIVE ''BUFFONI, TORNATE NELLE FOGNE'' O DICE A VENDOLA DI DARE VIA IL CULO, POI SI BLOCCA DA SOLO?