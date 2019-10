“ABBIAMO PERSO UN ELETTORE SU DUE: NON SI SA PIÙ CHE COSA SIA IL M5S" - ROBERTA LOMBARDI VA ALL’ATTACCO DELLA GESTIONE DI MAIO-CASALEGGIO: “I GRUPPI LOCALI SONO DISTANTI DAI PARLAMENTARI CHE A LORO VOLTA NON RIESCONO A INTERAGIRE CON IL GOVERNO - È STATO AVVIATO UN PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE CON UN TEAM CHE, SE COSTRUITO DAL BASSO, È UN NUOVO MODELLO DI LEADERSHIP - E’ OPPORTUNO VALUTARE SE LA PIATTAFORMA ROUSSEAU BASTI PER IL CONFRONTO..."