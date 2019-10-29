VIDEO-FLASH! - CANTA CHE TI PASSA... DI MAIO STRAZIA PINO DANIELE CANTANDO ''NAPUL'È'' ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'', IN ONDA STASERA (LE PROSSIME PUNTATE SARANNO IL MERCOLEDÌ) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI IMITA SALVINI, CHE SULLO STESSO PALCO SI ERA CIMENTATO CON VASCO ROSSI...

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Di Maio canta Pino Daniele al Maurizio Costanzo Show

 

 

 

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