“NESSUNA TENSIONE, MA FISIOLOGICHE DISCUSSIONI. SIAMO UN PARTITO” – LA DIREZIONE DEL PD SULLE CANDIDATURE SLITTA ALLE 20 DOPO LE POLEMICHE PER LE ESCLUSIONI DEI RIFORMISTI EX RENZIANI NANNICINI E CECCANTI (NON VOLUTO DAL PD TOSCANO) – PROTESTE ANCHE IN CAMPANIA PER LA SCELTA DELLA EX SEGRETARIA CISL FURLAN E DEL MINISTRO SPERANZA