VIDEO-FLASH! DAGO-CONSIGLIA (NON RICHIESTO): AI LEADER DEI TRE SCHIERAMENTI, PRIMA DI SCENDERE NEL RING ELETTORALE, PRENDETEVI 15’16” E DEDICATELI AD ASCOLTARE PIERO ANGELA: SARÀ IL QUARTO D’ORA MEGLIO SPESO DELLA VOSTRA PROSSIMA CAMPAGNA: IL MONDO E IL NOVECENTO LO HANNO CAMBIATO SCIENZA E CONOSCENZA. LA POLITICA SERVE SOLO A DISTRIBUIRE QUESTE POSSIBILITÀ… - VIDEO

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piero angela difende enzo tortora in tv 1 piero angela difende enzo tortora in tv 1 piero angela piero angela

 

 

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