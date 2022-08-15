piero angela difende enzo tortora in tv 1 piero angela
VIDEO-FLASH! DAGO-CONSIGLIA (NON RICHIESTO): AI LEADER DEI TRE SCHIERAMENTI, PRIMA DI SCENDERE NEL RING ELETTORALE, PRENDETEVI 15’16” E DEDICATELI AD ASCOLTARE PIERO ANGELA: SARÀ IL QUARTO D’ORA MEGLIO SPESO DELLA VOSTRA PROSSIMA CAMPAGNA: IL MONDO E IL NOVECENTO LO HANNO CAMBIATO SCIENZA E CONOSCENZA. LA POLITICA SERVE SOLO A DISTRIBUIRE QUESTE POSSIBILITÀ… - VIDEO-
“NESSUNA TENSIONE, MA FISIOLOGICHE DISCUSSIONI. SIAMO UN PARTITO” – LA DIREZIONE DEL PD SULLE CANDIDATURE SLITTA ALLE 20 DOPO LE POLEMICHE PER LE ESCLUSIONI DEI RIFORMISTI EX RENZIANI NANNICINI E CECCANTI (NON VOLUTO DAL PD TOSCANO) – PROTESTE ANCHE IN CAMPANIA PER LA SCELTA DELLA EX SEGRETARIA CISL FURLAN E DEL MINISTRO SPERANZA