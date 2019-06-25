VIDEO FLASH - ESILARANTE INTERVENTO DI VINCENZO DE LUCA SUI NAVIGATOR: "QUALCUNO HA CAPITO COSA SONO QUESTI ESEMPLARI DI ESSERI UMANI? CHE FANNO? E' UNA GRANDE BOIATA, DI UNA IMBECILLITA' TOTALE...IL DESTINO DEI NAVIGATOR E' IL NULLA. IN CAMPANIA ANDRANNO A INGOLFARE I LOCALI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO. E QUELLO CHE SUCCEDERA' E' CHE..."-
IL PARAGONE NON REGGE: "IL NO ALLE OLIMPIADI DI ROMA E TORINO? LA RAGGI HA FATTO BENE E TORINO HA ANCORA TOSSINE DI GIOCHI PASSATI" – IL SENATORE M5S PARLA A 'CIRCO MASSIMO' DELL’EMERGENZA RIFIUTI A ROMA: “IO ABITO A VARESE, HO DEGLI STANDARD PIÙ RIGIDI" – ZAIA A ‘RADIO2’: "IL CIO CI HA ANNUNCIATO CHE CI BONIFICHERA' 925 MILIONI €. ROMA E TORINO SI MANGIANO LE MANI? OGNI MANO HA 5 DITA, NE HANNO DA MANGIARE.."
SALI E TABACCI – IL NEO PRESIDENTE DI “+EUROPA” IN CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ HA GIRATO NOVE PARTITI: È TRANSITATO DA DC, PPI, UDR, CCD, UDC, RPL, API, SENZA FARSI MANCARE UN INCARICO COME ASSESSORE A MILANO E UNA PARTECIPAZIONE ALLE PRIMARIE DELLA SINISTRA – IL RITRATTONE DI SENALDI: “SERIO, SCHIVO MA PIACEVOLE, PIÙ CHE RADICAL, È RADICAL CHIC. FREQUENTATORE ASSIDUO DEI SALOTTI MILANESI, IL SEGRETO DELLA SUA RESISTENZA È…”
MOVIMENTO CINQUE CERCHI – I GRILLINI CONVERTITI SULLA STRADA DI MILANO CORTINA FESTEGGIANO COME SE FOSSERO SEMPRE STATI A FAVORE DELLE OLIMPIADI. L’IMBARAZZANTE POST: “VITTORIA DEL MOVIMENTO”, CANCELLATO IN FRETTA E FURIA DAL PROFILO FACEBOOK DEL M5S LOMBARDIA – DI MAIO, LA RAGGI E LA APPENDINO ESULTANO PER LE OLIMPIADI DEGLI ALTRI, DOPO AVERLE OSTEGGIATE IN TUTTI I MODI… – VIDEO
''RILASCIATE LE LADRE ROM INCINTE'' - LA PROCURA DI MILANO AVEVA DIFFUSO UNA CIRCOLARE FIRMATA DA FRANCESCO GRECO, CHE SMONTA GLI ANATEMI DI SALVINI SULLE NOMADI CHE USANO LA GRAVIDANZA PERPETUA PER POTER FARE GLI SCIPPI SENZA FINIRE IN GALERA - TANTO LO DICE IL CODICE PENALE, I GIUDICI HANNO SOLO EVITATO INUTILI E COSTOSE PROCEDURE