VIDEO FLASH - ESILARANTE INTERVENTO DI VINCENZO DE LUCA SUI NAVIGATOR: "QUALCUNO HA CAPITO COSA SONO QUESTI ESEMPLARI DI ESSERI UMANI? CHE FANNO? E' UNA GRANDE BOIATA, DI UNA IMBECILLITA' TOTALE...IL DESTINO DEI NAVIGATOR E' IL NULLA. IN CAMPANIA ANDRANNO A INGOLFARE I LOCALI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO. E QUELLO CHE SUCCEDERA' E' CHE..."

-

Condividi questo articolo

 

 

Condividi questo articolo

politica