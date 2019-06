MOVIMENTO CINQUE CERCHI – I GRILLINI CONVERTITI SULLA STRADA DI MILANO CORTINA FESTEGGIANO COME SE FOSSERO SEMPRE STATI A FAVORE DELLE OLIMPIADI. L’IMBARAZZANTE POST: “VITTORIA DEL MOVIMENTO”, CANCELLATO IN FRETTA E FURIA DAL PROFILO FACEBOOK DEL M5S LOMBARDIA – DI MAIO, LA RAGGI E LA APPENDINO ESULTANO PER LE OLIMPIADI DEGLI ALTRI, DOPO AVERLE OSTEGGIATE IN TUTTI I MODI… – VIDEO