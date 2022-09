1 set 2022 11:51

VIDEO-FLASH: E ALLA FINE ARRIVA SILVIO! - UN RINVIGORITO "BANANA" SBARCA SU TIKTOK E COME UN NONNETTO PROVA A PARLARE AI 5 MILIONI DI GIOVANI PRESENTI SUL SOCIAL CINESE: "CIAO RAGAZZI, ECCOMI QUA" – E SUL WEB PARTE LO SFOTTO': "PENSAVO DI AVERLE VISTE TUTTE. E' UN FAKE, NON HA CITATO I COMUNISTI" - QUALCUNO HA GIÀ TRADOTTO IL DISCORSO IN "CORSIVO": "L'ITALIA È IL PAESE CHE AMÏOOO"