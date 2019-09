MI ASTENGO QUINDI ESISTO – RICHETTI E PARAGONE NON HANNO VOTATO LA FIDUCIA AL CONTE BIS, MA SI SONO ASTENUTI – L’EX GIORNALISTA CHE CI HA SBOMBALLATO PER GIORNI SULLA SUA CONTRARIETÀ AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ: “LA MIA TENTAZIONE DI VOTARE NO È FORTE” - RICHETTI: “NON POSSO PER COERENZA VOTARE LA FIDUCIA MA MI ASTERRÒ PER NON CUMULARE IL MIO VOTO A QUELLO DELLA LEGA. ANDRÒ NEL GRUPPO MISTO E...” – VIDEO