IL CARROCCIO AL CARTOCCIO! SALVINI SFANCULA BOSSI DOPO L'INCONTRO DEL SENATUR CON FONTANA: A QUALE TITOLO BOSSI, PARLAMENTARE ELETTO DELLA LEGA, VA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE A OFFRIRE IL SOSTEGNO DI UN GRUPPO DI PERSONE CHE DALLA LEGA SONO USCITE PRIMA ANCORA DI ESSERE ESPULSE? - UMBERTONE: "SALVINI NON MI PARLA? È UN BAMBINO, NON SI COMPORTA DA UOMO" – SE ENTRO DOMENICA NON CI SARÀ IL VIA LIBERA DA PARTE DI FONTANA ALL'INGRESSO DEL COMITATO NORD (LA LISTA ANTI-SALVINI DI BOSSI) NELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA A QUEL PUNTO UMBERTONE E COMPAGNI POTREBBERO VIRARE, COME DAGO-RIVELATO, SU LETIZIA MORATTI…