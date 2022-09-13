VIDEO-FLASH! MA E' BERLUSCONI O BOLLITONI? TRE MINUTI E MEZZO DI PIPPONE SULLA LIBERTA' IN CUI COMINCIA UNA STORIELLA CHE HA UN CAPO MA NON HA UNA CODA. E NEL MONOLOGO IN CAMERA CERCA, DISASTROSAMENTE, CON GLI OCCHI, IL CONSENSO DEI SUGGERITORI. SE PER ANDREOTTI, GLI ELETTORI RICORDAVANO DEI COMIZI SOLO L'INIZIO E LA FINE, PERCHE' ROVINARE UNA ONORATA CARRIERA DI VENDITORE E AFFABULATORE LASCIANDO QUESTA FATISCENTE MEMORIA DEGLI ULTIMI MOMENTI DI SE'? 

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La storiella di Silvio Berlusconi che sale in cattedra e spiega ai ragazzi cos'e' la liberta'

VIDEO-FLASH! MA E' BERLUSCONI O BOLLITONI? TRE MINUTI E MEZZO DI PIPPONE SULLA LIBERTA' IN CUI COMINCIA UNA STORIELLA CHE HA UN CAPO MA NON HA UNA CODA. E NEL MONOLOGO IN CAMERA CERCA, DISASTROSAMENTE, CON GLI OCCHI, IL CONSENSO DEI SUGGERITORI. SE PER ANDREOTTI, GLI ELETTORI RICORDAVANO DEI COMIZI SOLO L'INIZIO E LA FINE, PERCHE' ROVINARE UNA ONORATA CARRIERA DI VENDITORE E AFFABULATORE LASCIANDO QUESTA FATISCENTE MEMORIA DEGLI ULTIMI MOMENTI DI SE'? 

 

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politica

“IL MONDO È CAMBIATO, MA NON IN MEGLIO” – IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE GIULIANO AMATO SALUTA I GIUDICI DELLA CONSULTA EVIDENZIANDO IL RISCHIO DEL "CAOS ISTITUZIONALE" SE “CIASCUN POTERE NON RISPETTA I SUOI LIMITI”. IL DOTTOR SOTTILE SI RIVOLGE AL PARLAMENTO: "DA LÌ ARRIVA IL SILENZIO OPPURE VOCI DISCORDI AL SUO INTERNO CHE BLOCCANO LE DECISIONI" - E HA PARLATO DI "BARRIERE NAZIONALI" CONTRO IL DIRITTO COMUNE EUROPEO - PER LA SUCCESSIONE SCIARRA, DE PRETIS O ZANON (LA SCELTA A MAGGIORANZA PERCHE’NON VALE IL CRITERIO DELL’ANZIANITA’)