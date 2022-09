13 set 2022 17:56

VIDEO-FLASH! MA E' BERLUSCONI O BOLLITONI? TRE MINUTI E MEZZO DI PIPPONE SULLA LIBERTA' IN CUI COMINCIA UNA STORIELLA CHE HA UN CAPO MA NON HA UNA CODA. E NEL MONOLOGO IN CAMERA CERCA, DISASTROSAMENTE, CON GLI OCCHI, IL CONSENSO DEI SUGGERITORI. SE PER ANDREOTTI, GLI ELETTORI RICORDAVANO DEI COMIZI SOLO L'INIZIO E LA FINE, PERCHE' ROVINARE UNA ONORATA CARRIERA DI VENDITORE E AFFABULATORE LASCIANDO QUESTA FATISCENTE MEMORIA DEGLI ULTIMI MOMENTI DI SE'?