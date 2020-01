LA BARCA AFFONDA E DI MAIO SCAPPA – LUIGINO HA CONVOCATO DOMANI MINISTRI E VICEMINISTRI DEL M5S E POTREBBE ANNUNCIARE IL SUO PASSO INDIETRO DA CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO – GIUSTO QUALCHE GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA: COINCIDENZA? MANCO PER NIENTE. NON VUOLE ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ DELL’ANNUNCIATA DISFATTA GRILLINA…