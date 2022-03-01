VIDEO-FLASH! – BERLUSCONI NON SI SENTE ALL'ALTEZZA DI SALVINI. SILVIONE È STATO PIZZICATO MENTRE SI ALZAVA SULLE PUNTE, NEL DISPERATO TENTATIVO DI SEMBRARE MENO BASSO MENTRE POSAVA PER UNA FOTO CON IL "CAPITONE" – MA QUALCHE BIRBANTELLO, OLTRE ALLE FOTO, STAVA FILMANDO LA SCENA E IL CAV HA FATTO LA SOLITA FIGURA DA "BANANA"…

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silvio berlusconi si alza sulle punte per sembrare piu' alto

 

 

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politica

DAGOREPORT - GLI AMERICANI HANNO PROPOSTO A ZELENSKY DI FUGGIRE IN POLONIA (MA IL PRESIDENTE UCRAINO HA RIFIUTATO) - I DUBBI DEI GENERALI RUSSI SULL’ATTACCO -  GLI 007 AMERICANI INDAGANO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI “MAD VLAD” - L’AMBIVALENZA DELLA CINA SULLA GUERRA E IL TRIPLO GIOCO DI XI JINPING - ORA CHI FARA’ DA MEDIATORE? LE IPOTESI PECHINO, ISRAELE, VATICANO - PUTIN AVREBBE PREFERITO TRATTARE CON DRAGHI (CHE NON E’ UN POLITICO) MA L’OPPOSIZIONE DI WASHINGTON E LA RITROSIA DI MARIOPIO HANNO...

PRESTO, UNO PSICHIATRA AL CREMLINO - MASSIMO AMMANITI PROVA A ENTRARE NELLA TESTA DI PUTIN: “SICURAMENTE NELLE STRADE DI LENINGRADO AVEVA IMPARATO A DIFFIDARE DEI COMPAGNI DI STRADA, SEMPRE PRONTI A TRADIRTI PER UN PEZZO DI PANE IN PIÙ. È LA STESSA STRATEGIA CHE SEGUE ANCORA OGGI NELLA SUA GUERRA SCIAGURATA IN UCRAINA, COLPIRE I PAESI DELL’OCCIDENTE PRIMA CHE POSSANO REAGIRE” - “ALDILÀ DELLA SUA ARROGANZA SI COGLIE IN LUI UNA PAURA PROFONDA E UN DUBBIO CHE LO TORMENTA…”

ULTIME NEWS DALLA NOSTRA GUERRA IN POLTRONA CONTRO PUTIN, SCALDATI DAL SUO GAS - ALBERTO MATTIOLI: “MENTRE UN ORCHESTRALE ITALIANO IN PENSIONE PROPONE AI SUOI COLLEGHI DI NON ESEGUIRE PIÙ AUTORI RUSSI, IL WIELKI DI VARSAVIA HA APPENA CANCELLATO LA NUOVA PRODUZIONE DEL ''BORIS GODUNOV''. LA STUPIDITÀ FA RIDERE. MA GUARDATE CHE LA FARSA STA DIVENTANDO TRAGEDIA. ANCHE PERCHÉ QUESTE PAGLIACCIATE VENGONO PERPETRATE MENTRE GLI UCRAINI COMBATTONO E MUOIONO, DANDO A TUTTI NOI UNA LEZIONE DI DIGNITÀ E DI CORAGGIO”