silvio berlusconi si alza sulle punte per sembrare piu' alto
VIDEO-FLASH! – BERLUSCONI NON SI SENTE ALL'ALTEZZA DI SALVINI. SILVIONE È STATO PIZZICATO MENTRE SI ALZAVA SULLE PUNTE, NEL DISPERATO TENTATIVO DI SEMBRARE MENO BASSO MENTRE POSAVA PER UNA FOTO CON IL "CAPITONE" – MA QUALCHE BIRBANTELLO, OLTRE ALLE FOTO, STAVA FILMANDO LA SCENA E IL CAV HA FATTO LA SOLITA FIGURA DA "BANANA"…-
DAGOREPORT - GLI AMERICANI HANNO PROPOSTO A ZELENSKY DI FUGGIRE IN POLONIA (MA IL PRESIDENTE UCRAINO HA RIFIUTATO) - I DUBBI DEI GENERALI RUSSI SULL’ATTACCO - GLI 007 AMERICANI INDAGANO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI “MAD VLAD” - L’AMBIVALENZA DELLA CINA SULLA GUERRA E IL TRIPLO GIOCO DI XI JINPING - ORA CHI FARA’ DA MEDIATORE? LE IPOTESI PECHINO, ISRAELE, VATICANO - PUTIN AVREBBE PREFERITO TRATTARE CON DRAGHI (CHE NON E’ UN POLITICO) MA L’OPPOSIZIONE DI WASHINGTON E LA RITROSIA DI MARIOPIO HANNO...
E ALLORA DITELO CHE CERCATE ROGNE - GLI AMERICANI VOGLIONO FAR INCAZZARE PURE LA CINA SU TAIWAN, VISTO CHE L'EX SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO È VOLATO A TAIPEI PER INCONTRARE IL PRESIDENTE TSAI ING-WEN - POMPEO, DA SEMPRE AGGRESSIVO CON PECHINO, È UNO DEI FUNZIONARI SANZIONATI DA XI JINPING PER AVER "VIOLATO GRAVEMENTE LA SOVRANITÀ CINESE"
“AIUTATECI, IN GIOCO C’È ANCHE LA VOSTRA LIBERTÀ” - L’APPELLO DI ANDRIY YERMAK, COLLABORATORE DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY, SUL “NEW YORK TIMES”: “COMBATTEREMO FINO ALL’ULTIMO RESPIRO, MA ABBIAMO BISOGNO DI ARMI E DI MUNIZIONI” - “LE FORZE DI PUTIN CONTINUERANNO A TERRORIZZARE IL PAESE PER INDURLO ALLA RESA E SE NON AVRANNO SUCCESSO, LO RADERANNO AL SUOLO. L'ALTERNATIVA È FRA IL PIEGARSI O SVANIRE”
PRESTO, UNO PSICHIATRA AL CREMLINO - MASSIMO AMMANITI PROVA A ENTRARE NELLA TESTA DI PUTIN: “SICURAMENTE NELLE STRADE DI LENINGRADO AVEVA IMPARATO A DIFFIDARE DEI COMPAGNI DI STRADA, SEMPRE PRONTI A TRADIRTI PER UN PEZZO DI PANE IN PIÙ. È LA STESSA STRATEGIA CHE SEGUE ANCORA OGGI NELLA SUA GUERRA SCIAGURATA IN UCRAINA, COLPIRE I PAESI DELL’OCCIDENTE PRIMA CHE POSSANO REAGIRE” - “ALDILÀ DELLA SUA ARROGANZA SI COGLIE IN LUI UNA PAURA PROFONDA E UN DUBBIO CHE LO TORMENTA…”
ULTIME NEWS DALLA NOSTRA GUERRA IN POLTRONA CONTRO PUTIN, SCALDATI DAL SUO GAS - ALBERTO MATTIOLI: “MENTRE UN ORCHESTRALE ITALIANO IN PENSIONE PROPONE AI SUOI COLLEGHI DI NON ESEGUIRE PIÙ AUTORI RUSSI, IL WIELKI DI VARSAVIA HA APPENA CANCELLATO LA NUOVA PRODUZIONE DEL ''BORIS GODUNOV''. LA STUPIDITÀ FA RIDERE. MA GUARDATE CHE LA FARSA STA DIVENTANDO TRAGEDIA. ANCHE PERCHÉ QUESTE PAGLIACCIATE VENGONO PERPETRATE MENTRE GLI UCRAINI COMBATTONO E MUOIONO, DANDO A TUTTI NOI UNA LEZIONE DI DIGNITÀ E DI CORAGGIO”