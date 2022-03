PRESTO, UNO PSICHIATRA AL CREMLINO - MASSIMO AMMANITI PROVA A ENTRARE NELLA TESTA DI PUTIN: “SICURAMENTE NELLE STRADE DI LENINGRADO AVEVA IMPARATO A DIFFIDARE DEI COMPAGNI DI STRADA, SEMPRE PRONTI A TRADIRTI PER UN PEZZO DI PANE IN PIÙ. È LA STESSA STRATEGIA CHE SEGUE ANCORA OGGI NELLA SUA GUERRA SCIAGURATA IN UCRAINA, COLPIRE I PAESI DELL’OCCIDENTE PRIMA CHE POSSANO REAGIRE” - “ALDILÀ DELLA SUA ARROGANZA SI COGLIE IN LUI UNA PAURA PROFONDA E UN DUBBIO CHE LO TORMENTA…”