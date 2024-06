VIDEO-FLASH – CHE HA FATTO MATTEO SALVINI ALL’OCCHIO? SUI SOCIAL IN MOLTI HANNO IRONIZZATO SUL VISO DA PUGILE SUONATO DEL LEADER LEGHISTA, CHE A “OTTO E MEZZO” LE HA PRESE DA LILLI GRUBER E MASSIMO GIANNINI. E LUI È STATO COSTRETTO A SPIEGARE IN UNA DIRETTA SU TIKTOK: “È MALI DI STAGIONE, METTIAMOLA COSÌ. AVETE PRESENTE L’ORZAIOLO? QUELLO CHE LA NONNA TI CURAVA FACENDOTI GUARDARE NELL’OLIO…”

la propaganda di Salvini alla prova di Gruber, semplicemente una giornalista: -abbiamo stoppato i furbetti del reddito di cittadinanza ?eh ma lei lo approvò e lo votò -fu uno degli errori al Governo coi 5 stelle con occhio da un pugile suonato...#ottoemezzo #Salvini #Gruber pic.twitter.com/NnT1aSMsel — Sirio ? (@siriomerenda) June 5, 2024

Trascrizione del video di Matteo Salvini su TikTok

matteo salvini con l orzaiolo su tiktok 4

Anche Michele sta facendo il classico, saluto Paola, saluto Fai: “Non ho più voglia di andare a scuola”. Eh amico mio, anch'io ogni tanto mi alzo la mattina, sai che voglia di andare a lavorare, però la vita è bella, la vita è una e quindi vale la pena.

Avete litigato con qualcuno in classe a scuola? Fate una bella roba, oggi andate lì e stringetegli la mano, un sorriso, superate, superate le rotture di scatole in classe, all'intervallo. “Quello non m'ha passato la roba, quello ha fatto la spia”. Superate, la vita è una, ragazzi. Buongiorno da Lecce, Buongiorno da Livorno.

Un saluto a Nicolò: “Matteo che hai fatto all'occhio?” Mah, mali di stagione, mettiamola così, avete presente l'orzaiolo? Ecco quello che la nonna ti curava mettendo facendoti guardare nell'olio un po’ di pomatina e passa tutto.

Buongiorno da Roma, mi dice Ferruccio, Ferruccio e ragazzi di Roma, stamattina in classe, a scuola, al lavoro, in ufficio. Oggi pomeriggio alle 18 vi aspetto in piazza santi apostoli Salvini, Vannacci e la chiusura della campagna elettorale della Lega a Roma

