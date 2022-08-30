VIDEO-FLASH! – CLAMOROSO LAPSUS DEL TG LA7, CHE INCORONA "SALVINI LEADER DELLA SEGA" - SU TWITTER SI SPRECANO LE BATTUTE E GLI SFOTTÒ: "NON VEDO NESSUN ERRORE" - IL "CAPITONE" INVECE LA PRENDE BENE E CI RIDE SOPRA SU INSTAGRAM...

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MATTEO SALVINI MEME MATTEO SALVINI MEME matteo salvini alla versiliana matteo salvini alla versiliana salvini in polonia meme 2 salvini in polonia meme 2

 

 

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politica

TUTTI CONTRO TUTTI - MELONI E SALVINI CONTINUANO A LITIGARE SU PREMIERSHIP, BLOCCHI NAVALI, FLAT TAX, UCRAINA, GIUSTIZIA, ETC. - CONTE, CONVINTO DI RIUSCIRE AD OCCUPARE L’AREA DI SINISTRA, ATTACCA LETTA - CALENDA E RENZI SPARANO CONTRO PD E M5S PIÙ CHE CONTRO LA DESTRA – SORGI: “LA SENSAZIONE È CHE I LEADER LAVORINO ATTIVAMENTE ALLA DISTRUZIONE DELLE COALIZIONI. CHE TUTTO QUESTO POSSA ESSERE DIMENTICATO, IL 26 SETTEMBRE, PER DAR VITA AL GOVERNO, È SOLO UN’ILLUSIONE…”

LA SCELTA DEI MINISTRI SARÀ UN INCUBO PER LA DESTRA – MATTARELLA PUNTERA’ I PIEDI SU 4 DICASTERI: ECONOMIA, ESTERI, INTERNI, GIUSTIZIA. E STEFANO CECCANTI, DEPUTATO USCENTE DEL PD, COSTITUZIONALISTA, SI CHIEDE: “MELONI LA PENSA ANCORA COME NEL 2018, QUANDO DAVANTI AL CASO SAVONA PROPOSE L'IMPEACHMENT PER MATTARELLA? NON SI PUÒ CORRERE IL RISCHIO CHE L'INCARICO VADA A UN PREMIER CHE NON RICONOSCE LE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO SULLA NOMINA DEI MINISTRI, SI RISCHIEREBBE UN CONFLITTO DEVASTANTE”