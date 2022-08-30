MATTEO SALVINI MEME matteo salvini alla versiliana salvini in polonia meme 2
VIDEO-FLASH! – CLAMOROSO LAPSUS DEL TG LA7, CHE INCORONA "SALVINI LEADER DELLA SEGA" - SU TWITTER SI SPRECANO LE BATTUTE E GLI SFOTTÒ: "NON VEDO NESSUN ERRORE" - IL "CAPITONE" INVECE LA PRENDE BENE E CI RIDE SOPRA SU INSTAGRAM...-
TUTTI CONTRO TUTTI - MELONI E SALVINI CONTINUANO A LITIGARE SU PREMIERSHIP, BLOCCHI NAVALI, FLAT TAX, UCRAINA, GIUSTIZIA, ETC. - CONTE, CONVINTO DI RIUSCIRE AD OCCUPARE L’AREA DI SINISTRA, ATTACCA LETTA - CALENDA E RENZI SPARANO CONTRO PD E M5S PIÙ CHE CONTRO LA DESTRA – SORGI: “LA SENSAZIONE È CHE I LEADER LAVORINO ATTIVAMENTE ALLA DISTRUZIONE DELLE COALIZIONI. CHE TUTTO QUESTO POSSA ESSERE DIMENTICATO, IL 26 SETTEMBRE, PER DAR VITA AL GOVERNO, È SOLO UN’ILLUSIONE…”
LA FIGURA DEL SOTTI-LETTA! ENRICHETTO ORA DEVE GUARDARSI PURE DA CONTE IN RISALITA NEI SONDAGGI – IL SONDAGGISTA ANTONIO NOTO: “I DATI DELL'ULTIMA SETTIMANA MOSTRANO CHE M5S STA ATTRAENDO GLI ELETTORI DI SINISTRA NON FIDELIZZATI DAL PD” – DAL SALARIO MINIMO AL VOTO AI 16ENNI FINO AL NO ALL’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA, I TEMI SU CUI IL M5S CERCA DI INGOLOSIRE L’ELETTORATO DI SINISTRA PER ERODERE VOTI AL PD…
METTERE IN SICUREZZA IL PNRR, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – DRAGHI E IL GOVERNO CONTINUANO A LAVORARE SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI RICHIESTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: DA FEBBRAIO A OGGI SONO STATI ADOTTATI 1260 PROVVEDIMENTI, E ORA SERVE UN’ACCELERAZIONE, SOPRATTUTTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI. CHE SUCCEDERÀ DOPO IL 25 SETTEMBRE?
LA SCELTA DEI MINISTRI SARÀ UN INCUBO PER LA DESTRA – MATTARELLA PUNTERA’ I PIEDI SU 4 DICASTERI: ECONOMIA, ESTERI, INTERNI, GIUSTIZIA. E STEFANO CECCANTI, DEPUTATO USCENTE DEL PD, COSTITUZIONALISTA, SI CHIEDE: “MELONI LA PENSA ANCORA COME NEL 2018, QUANDO DAVANTI AL CASO SAVONA PROPOSE L'IMPEACHMENT PER MATTARELLA? NON SI PUÒ CORRERE IL RISCHIO CHE L'INCARICO VADA A UN PREMIER CHE NON RICONOSCE LE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO SULLA NOMINA DEI MINISTRI, SI RISCHIEREBBE UN CONFLITTO DEVASTANTE”