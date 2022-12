16 dic 2022 08:56

VIDEO-FLASH! – DANIELA SANTANCHÉ, NON PAGA DI AVER DETTO UN’ENORME CAZZATA SULLE SPIAGGE LIBERE DA PRIVATIZZARE, RIBADISCE IL CONCETTO: “VI SEMBRA GIUSTO CHE CHI HA MENO POSSIBILITÀ LO DOBBIAMO METTERE IN POSTI CHE NON SONO DEGNI DI NOI UMANI?”. E INVECE ALLA “PITONESSA” SEMBRA GIUSTO CHE CHI HA MENO POSSIBILITÀ DEBBA PAGARE UN PRIVATO (MAGARI LEI E IL SUO SOCIO BRIATORE) PER ACCEDERE A UN BENE COLLETTIVO? – E COME MAI NEL RESTO DEL MONDO LE SPIAGGE LIBERE SONO LA MAGGIORANZA E NESSUNO SI LAMENTA DEI TOSSICI E DEI RIFIUTI?