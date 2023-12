21 dic 2023 18:57

VIDEO-FLASH! – GIUSEPPE CONTE, ALLA CAMERA, FA UNO SHOW MEJO DELLO SGARBI DEI BEI TEMPI: DURANTE IL SUO INTERVENTO IN AULA, ACCANTONATO IL SUO PROVERBIALE TONO “ISDIDUZIONALE”, S'È MESSO A BERCIARE CONTRO LA SIGNORINA GIORGIA: “ANCORA UNA VOLTA DIVENTA PAONAZZA, SI SCOMPONE, MA PERCHÉ NON SI SCOMPONE IN EUROPA? PERCHÉ NON DIVENTA PAONAZZA IN EUROPA, DOVE FATE I DOCILI AGNELLINI?'' – I SOTTOTITOLI AUTOMATICI NEL CAOS NON RIESCONO A STARE DIETRO ALL’AVVOCATO DEL POPOLO, CON ESITI COMICI...