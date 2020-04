“NON SONO VENUTO PRIMA PERCHÉ SAREI STATO D’INTRALCIO” – VOLETE RIDERE? GIUSEPPE CONTE VA IN LOMBARDIA PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA PER DIRE: “IL GOVERNO NON CERCA IL CONSENSO” – LE SOLITE SUPERCAZZOLE: “TUTTI SPERAVANO DI TORNARE PRESTO ALLA NORMALITÀ MA NON CI SONO LE CONDIZIONI. CON LA CEI CI SIAMO SENTITI, NON C’È ALCUN ATTEGGIAMENTO MATERIALISTA” – IL PIANO PER LE SCUOLE (CHE NON C’È) E QUELLO PER LA RIPARTENZA (IDEM) – VIDEO