VIDEO-FLASH! – PRENDETEVI UN MINUTO E GUARDATEVI LA GENIALE PARODIA DELLA CRISI DI GOVERNO COME SE FOSSE GUERRE STELLARI, REALIZZATA DA "AMARCORD PRODUZIONI" - GIUSEPPE CONTE È OBI WAN KENOBI, SALVINI ANAKIN SKYWALKER E DI MAIO INVECE È LA MOGLIE PADME AMIDALA...

la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 6 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 3 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 2 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 8 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 9 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 4 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 5

la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 7 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni 1 la caduta del governo come star wars amarcord produzioni