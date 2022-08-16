VIDEO-FLASH! – A SILVIO ORMAI NON RESTA CHE BUTTARSI SULL’OPERAZIONE SIMPATIA! L’IMPERDIBILE GAG-ATA DEL “BANANA”: “SE ANCHE TU PENSI CHE SI DEBBANO INVESTIRE PIÙ RISORSE PER LA SICUREZZA, IL 25 SETTEMBRE DEVI ANDARE A VOTARE PER IL PARTITO COMUNISTA…HO SBAGLIATO, DEVI VOTARE PER NOI…”

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politica

IL MIRACOLO DI LETTA: CON LA DE-RENZIZZAZIONE DELLE LISTE HA FATTO INCAZZARE TUTTI – IL CEPPALONICO MASTELLA SDERENA IL SEGRETARIO DEM: “IL PD TRATTA LA CAMPANIA DA TERZO MONDO. LA INVADE, LA MORTIFICA, MALTRATTA I CITTADINI CAMPANI. SCEGLIE MEZZI LEADER SENZA CONSENSO POPOLARE E SACRIFICA ASPIRAZIONI E QUALITÀ” – LA DEPUTATA ROSA MARIA DE GIORGI (ESCLUSA DALLE LISTE): “I TERRITORI SONO STATI USATI IN MODO STRUMENTALE PER PORTARE AVANTI UN DISEGNO RANCOROSO CHE NON FA CERTO ONORE AL PD E CHE MI PORTA A RIFLETTERE SERIAMENTE SULLA MIA APPARTENENZA”