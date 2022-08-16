Me— Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) August 16, 2022
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VIDEO-FLASH! – A SILVIO ORMAI NON RESTA CHE BUTTARSI SULL’OPERAZIONE SIMPATIA! L’IMPERDIBILE GAG-ATA DEL “BANANA”: “SE ANCHE TU PENSI CHE SI DEBBANO INVESTIRE PIÙ RISORSE PER LA SICUREZZA, IL 25 SETTEMBRE DEVI ANDARE A VOTARE PER IL PARTITO COMUNISTA…HO SBAGLIATO, DEVI VOTARE PER NOI…”-
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“MUSSOLINI È STATO IL MIGLIOR POLITICO DEGLI ULTIMI 50 ANNI" – NELLA SUA CAMPAGNA CONTRO LA “DUCETTA” E IL PERICOLO FASCISTA, “REPUBBLICA” TIRA FUORI UN VIDEO DEL 1996. ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI, UNA GIORGIA MELONI 19ENNE E ATTIVISTA DI ALLEANZA NAZIONALE, INTERVISTATA DAL TG FRANCESE SOIR 3, DICE: “IO PENSO CHE MUSSOLINI SIA STATO UN BUON POLITICO, TUTTO QUELLO CHE HA FATTO L'HA FATTO PER L’ITALIA” – VIDEO
COL CAZZO CHE DRAGHI SE NE STARA' IN DISPARTE – “MARIOPIO” STA PREPARANDO GLI INTERVENTI PER IL MEETING DI RIMINI DEL 24 AGOSTO E PER L'ASSEMBLEA DI NEW YORK DEL 21 SETTEMBRE – RIBADIRÀ IL SUO METODO DI LAVORO, RIVENDICHERÀ I RISULTATI SU PIL E OCCUPAZIONE E PUNTELLERA' LA COLLOCAZIONE ATLANTICA DELL’ITALIA – NELL'ULTIMO MESE DI CAMPAGNA ELETTORALE I PARTITI SI RITROVERANNO A CONFRONTARSI PIU' CHE MAI CON L’“AGENDA DRAGHI”…
“LETTA HA USATO LO STESSO METODO DI RENZI QUANDO PREPARÒ LE LISTE NEL 2018” – PER L'EX MINISTRO DEL LAVORO CESARE DAMIANO NEL COMPILARE LE LISTE DELLE CANDIDATURE DEL PD SOTTI-LETTA SI È FINALMENTE VENDICATO DI MATTEUCCIO FACENDO FUORI I SUOI EX FEDELISSIMI – “È LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO. IO NEL 2018 RIENTRAVO TRA GLI ESCLUSI. ORA È TOCCATO A LOTTI" – VIDEO
NEL PD AVANZA LA RIVOLTA CONTRO SOTTI-LETTA – DOPO MONICA CIRINNA' (CHE POI CI HA RIPENSATO), ANCHE ALESSIA MORANI RIFIUTA LA CANDIDATURA ("A MIA INSAPUTA") NEL COLLEGIO UNINOMINALE DI PESARO DECISA DA ENRICO LETTA – È IN BILICO, A SORPRESA, IL SEGGIO PER FILIPPO SENSI ED ENZO AMENDOLA, SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI EUROPEI DEL GOVERNO DRAGHI, CHE HA AVUTO UN RUOLO CHIAVE NELLA NEGOZIAZIONE DEL PNRR….
IL MIRACOLO DI LETTA: CON LA DE-RENZIZZAZIONE DELLE LISTE HA FATTO INCAZZARE TUTTI – IL CEPPALONICO MASTELLA SDERENA IL SEGRETARIO DEM: “IL PD TRATTA LA CAMPANIA DA TERZO MONDO. LA INVADE, LA MORTIFICA, MALTRATTA I CITTADINI CAMPANI. SCEGLIE MEZZI LEADER SENZA CONSENSO POPOLARE E SACRIFICA ASPIRAZIONI E QUALITÀ” – LA DEPUTATA ROSA MARIA DE GIORGI (ESCLUSA DALLE LISTE): “I TERRITORI SONO STATI USATI IN MODO STRUMENTALE PER PORTARE AVANTI UN DISEGNO RANCOROSO CHE NON FA CERTO ONORE AL PD E CHE MI PORTA A RIFLETTERE SERIAMENTE SULLA MIA APPARTENENZA”