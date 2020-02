IL "CAPITONE" E IL "CAPITANO" - SALVINI INCONTRA TOTTI SULLE MONTAGNE DEL TRENTINO E POSTA UNA FOTO IN CUI GLI STRINGE LA MANO. SOCIAL SCATENATI: “MA NON ERI MILANISTA?”, "TOTTI NON AVREBBE VOLUTO VEDER PUBBLICATO LO SCATTO: GUARDATE CHE FACCIA FA" – IL LEADER LEGHISTA HA POSTATO ANCHE UN TAGLIERE DI SALUMI. E C’E’ CHI LO BACCHETTA: "MA DA BUON CRISTIANO NON DOVRESTI ASTENERTI DAL MANGIARE CARNE NEI VENERDÌ DI QUARESIMA?"