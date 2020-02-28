VIDEO-FLASH! SALVINI HA POCHE IDEE MA CONFUSE: IL 21 FEBBRAIO SI ACCODAVA AL PANICO DA CORONAVIRUS CON FRASI DEL TIPO ‘BLINDIAMO, SIGILLIAMO I NOSTRI CONFINI. NE VA DELLA SALUTE DI DECINE DI MILIONI DI PERSONE’, MENTRE IERI INVITAVA IL GOVERNO A ‘RIAPRIRE TUTTO. DOBBBIAMO TORNARE A CORRERE E LAVORARE’-
“FONTANA? HA FATTO UNA CAZZATA. QUELLA FOTO CON LA MASCHERINA TERRORIZZA IL MONDO” – BRIATORE ATTACCA A TUTTO CAMPO: “AL GOVERNO CI SONO DEGLI INCOMPETENTI, IL PREMIER CONTE È ANDATO OVUNQUE A SPARGERE TERRORE. AL BILLIONAIRE CANCELLATE PRENOTAZIONI PURE AD AGOSTO, I BAR SOTTO CASA MUOIONO: IL CORONAVIRUS È POCO PIÙ DI UNA INFLUENZA, BASTA PANICO - AL SUD MENO CASI? PERCHÉ GLI OSPEDALI FUNZIONANO PEGGIO” – POI CHIEDE ELEZIONI E GOVERNO MELONI-SALVINI-BERLUSCONI - LA BATTUTA SU DI BATTISTA
"CONTE CI HA FATTO BRUCIARE MILIARDI"- IL VICEPRESIDENTE LEGHISTA DEL SENATO CALDEROLI ATTACCA IL PREMIER: "HA CAVALCATO L'EMERGENZA, DANNEGGIANDO L'ECONOMIA. ANCHE LA COMUNITA’ SCIENTIFICA HA SBAGLIATO” - DUNQUE L'APPELLO AL BUON SENSO E UNA PREVISIONE: "TEMO CHE IL VIRUS SI DIFFONDERÀ IN EUROPA"...
IL "CAPITONE" E IL "CAPITANO" - SALVINI INCONTRA TOTTI SULLE MONTAGNE DEL TRENTINO E POSTA UNA FOTO IN CUI GLI STRINGE LA MANO. SOCIAL SCATENATI: “MA NON ERI MILANISTA?”, "TOTTI NON AVREBBE VOLUTO VEDER PUBBLICATO LO SCATTO: GUARDATE CHE FACCIA FA" – IL LEADER LEGHISTA HA POSTATO ANCHE UN TAGLIERE DI SALUMI. E C’E’ CHI LO BACCHETTA: "MA DA BUON CRISTIANO NON DOVRESTI ASTENERTI DAL MANGIARE CARNE NEI VENERDÌ DI QUARESIMA?"
UNA SETTIMANA VISSUTA VIROLOGICAMENTE – REPUBBLICA È PASSATA DA “ITALIA IN QUARANTENA” A “RIAPRIAMO MILANO”, “LIBERO” DA “PROVE TECNICHE DI STRAGE” A “ORA SI ESAGERA”: IL RIASSUNTO DI UNA SETTIMANA DI FOLLIA COMUNICATIVA - LA MASCHERINA DI FONTANA E L’ALTALENA DI CONTE, CHE DOPO LE “SITUATION ROOM” DALLA PROTEZIONE CIVILE ORA CHIEDE DI ABBASSARE I TONI. I MOTIVI DELL’INVERSIONE A U
ALTRO CHE IL CORONAVIRUS, QUESTE SONO LE VERE TRAGEDIE: SCALFAROTTO VUOLE DIMETTERSI DA SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI PERCHÉ DI MAIO HA DATO A MANLIO DI STEFANO (M5S) LE DELEGHE PER IL COMMERCIO ESTERO - RENZI LO AVEVA FRENATO, PER NON ADDOSSARE A ITALIA VIVA LA VOLONTÀ DI INDEBOLIRE IL GOVERNO, MA LUI È TROPPO DELUSO E NON SE LO TIENE: ''RINNEGATI GLI ACCORDI''