VIDEO-FLASH! SALVINI HA POCHE IDEE MA CONFUSE: IL 21 FEBBRAIO SI ACCODAVA AL PANICO DA CORONAVIRUS CON FRASI DEL TIPO ‘BLINDIAMO, SIGILLIAMO I NOSTRI CONFINI. NE VA DELLA SALUTE DI DECINE DI MILIONI DI PERSONE’, MENTRE IERI INVITAVA IL GOVERNO A ‘RIAPRIRE TUTTO. DOBBBIAMO TORNARE A CORRERE E LAVORARE’

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“FONTANA? HA FATTO UNA CAZZATA. QUELLA FOTO CON LA MASCHERINA TERRORIZZA IL MONDO” – BRIATORE ATTACCA A TUTTO CAMPO: “AL GOVERNO CI SONO DEGLI INCOMPETENTI, IL PREMIER CONTE È ANDATO OVUNQUE A SPARGERE TERRORE. AL BILLIONAIRE CANCELLATE PRENOTAZIONI PURE AD AGOSTO, I BAR SOTTO CASA MUOIONO: IL CORONAVIRUS È POCO PIÙ DI UNA INFLUENZA, BASTA PANICO - AL SUD MENO CASI? PERCHÉ GLI OSPEDALI FUNZIONANO PEGGIO” – POI CHIEDE ELEZIONI E GOVERNO MELONI-SALVINI-BERLUSCONI - LA BATTUTA SU DI BATTISTA