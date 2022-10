12 ott 2022 17:32

VIDEO-FLASH! - SILVIO IS BACK! DOPO 9 ANNI FUORI DAL PARLAMENTO BERLUSCONI ARRIVA A PALAZZO MADAMA PER REGISTRARSI COME SENATORE DELLA XIX LEGISLATURA - IL CAV NON APPARE IN FORMISSIMA: CLAUDICANTE, APPENA SCESO DALLA MACCHINA È STATO RAGGIUNTO DA ANNA MARIA BERNINI, CHE DOPO QUALCHE BACETTO LO HA ACCOMPAGNATO ALL'ENTRATA, BEN ATTENTA A NON LASCIARLO SOLO...